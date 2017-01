Berlín - Uplynulý rok byl jedním z nejbezpečnějších v historii civilní letecké dopravy. Při leteckých neštěstích podle hamburského centra JACDEC, které vyhodnocuje data z leteckých nehod, loni ve světě zahynulo 321 lidí, podle nizozemského střediska pro leteckou bezpečnost (ASN) jich bylo 325. Nejtragičtější nehodou civilního stroje byl loni pád letadla bolivijských aerolinek v Kolumbii, při němž zahynulo 71 lidí včetně členů brazilského fotbalového týmu Chapecoense.

ASN napočítalo v loňském roce celkem 19 leteckých neštěstí, při kterých došlo k úmrtí cestujících či členů posádky. Uskutečnilo se přitom 35 milionů civilních letů a letecké společnosti přepravily kolem 3,7 miliardy pasažérů, tedy téměř dvanáctkrát více než v roce 1970.

JACDEC a ASN používají při vedení statistiky počtu mrtvých při leteckých neštěstích různé metody. Obě střediska ale zahrnují do statistiky pouze civilní stroje. Například havárie ruského vojenského letadla, které se o Vánocích zřítilo do Černého moře a na jehož palubě zahynulo 92 lidí včetně členů uměleckého souboru Alexandrovci, do jejich statistik započtena není.

Statistická pravděpodobnost, že člověk přijde při civilním letu v důsledku havárie o život, byla v 70. letech v průměru jedna ku 264.000. Loni to bylo jedna ku 12.847.000. Létání se tak od sedmdesátých let stalo téměř padesátkrát bezpečnějším, uvedlo německé centrum, které se leteckou bezpečností zabývá.

V roce 2015 JACDEC napočítal 521 mrtvých při nehodách civilních strojů, ASN 560. Pobouření předloni vyvolala především havárie stroje společnosti Germanwings na cestě z Barcelony do Düsseldorfu, kterou úmyslně způsobil druhý pilot Andreas Lubitz. Zahynulo při ní 150 lidí.