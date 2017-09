New York - Tenisový grandslam US Open má nový rekord zásluhou Shelby Rogersové a Darje Gavrilovové. O postup do třetího kola bojovaly tři hodiny a 33 minut, což je nejdelší zápas žen v historii newyorského turnaje. Postup slavila vyčerpaná Rogersová.

"Už jsem to slyšela. Neměla jsem pocit, že to může být nejdelší zápas vůbec, ale to se brzy změní. Začíná mě všechno bolet," řekla Američanka po vybojovaném vítězství 7:6 (8:6), 4:6 a 7:6 (7:5) nad dvacátou hráčkou světa a australskou vítězkou turnaje v New Havenu v minulém týdnu.

Dosavadní nejdelší ženský zápas na US Open sehrály před dvěma lety ve druhém kole Johanna Kontaová a Garbiňe Muguruzaová. Britka nad Španělkou zvítězila po třech hodinách a 23 minutách (7:6, 6:7, 6:2).