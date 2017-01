Praha - Vítězem Cen české filmové kritiky se stal Rodinný film, který v produkci Jiřího Konečného natočil slovinský filmař a absolvent pražské FAMU Olmo Omerzu. Zároveň byl oceněn v kategorii Nejlepší scénář, na kterém s ním spolupracoval Nebojša Pop-Tasić. V roce 2012 Omerzu získal od kritiků cenu jako Objev roku. Laureáti sedmého ročníku ankety byli dnes vyhlášeni v pražském Divadle Archa.

Rodinný film se zamýšlí nad tím, jak se dvě dospívající děti vypořádají s nečekanou svobodou, když se jejich rodiče vydali na plavbu jachtou po oceánu. Ukazuje, co udělá odloučení s dosud fungující rodinou. Navíc, když do rodinného "testu" nečekaně vstoupí dramatická událost.

Nejlepším dokumentem byl vyhlášen Normální autistický film, ve kterém Miroslav Janek zachytil život pohledem pěti dětí, které společnost opatřila nálepkou "autista". Na mezinárodním festivalu v Jihlavě loni získal hlavní cenu.

Cenu za režii kritici udělili Tomáši Weinrebovi a Petru Kazdovi za černobílé drama Já, Olga Hepnarová o známé české vražedkyni. Polská herečka Michalina Olszańská dostala za ztvárnění titulní role cenu za Nejlepší ženský herecký výkon. Zároveň se snímek stal díky polskému kameramanovi Adamu Sikorovi Nejlepším audiovizuálním počinem. Tomáš Weinreb a Petr Kazda dostali cenu společnosti innogy pro Objev roku.

V mužské kategorii byl za herecký výkon oceněn Miroslav Hanuš z pražského Divadla v Dlouhé; ztvárnil bachaře ve filmu Petra Václava Nikdy nejsme sami.

Nově přibyla kategorie Mimo kino. Chce upozornit na počiny mimo klasickou kinodistribuci vznikající pro televizi, internet či galerie. Oceněni byli tvůrci seriálu Pustina; v produkci HBO ho podle scénáře Štěpána Hulíka natočili Ivan Zachariáš a Alice Nellis. Osmidílný projekt už v polovině ledna získal hlavní cenu Trilobit Českého filmového a televizního svazu FITES.

Vítěz této ankety, v níž hlasovalo pět desítek kritiků a publicistů, Olmo Omerzu v příštích dnech dokončí natáčení nového filmu, jehož název ještě nezná. "Je to zimní road-movie o dvou chlapcích, kteří projíždějí republikou a zažívají dobrodružství. V příběhu odhalujeme, co je pravda a co ne. I samotný vypravěč je totiž velmi nespolehlivý," řekl ČTK. Scénář napsal Petr Pícha, v hlavních rolích se objeví neherci Tomáš Mrvík a Jan Uher, z těch známějších se v něm objeví Lenka Vlasáková a Martin Pechlát.

Držitel herecké ceny Miroslav Hanuš neskrýval dojetí - nikdy totiž žádnou cenu nedostal, ani nic nevyhrál. "Nejsem soutěživý typ, z toho důvodu ani nemám rád sport. Je mi hezké ale, že mi někdo něco dal. Zřejmě jsem tu DAMU nestudoval zbytečně," řekl ČTK divadelník, který začínal jako kulisák na Vinohradech, ale působí i jako režisér. Cení si toho, že byl vybrán. Navíc Václavův snímek Nikdy nejsme sami vznikal podle něj v doslova pionýrských podmínkách. "Kdybychom se více neshledali, bylo to krásné," vzkázal kritikům.

Ceny organizuje Sdružení českých filmových kritiků, aby upozornilo na nejlepší filmové počiny roku, nové objevy a naděje české kinematografie. Hosty ceremoniálu večerem provedli Jana Plodková a Jiří Havelka.

Vyhlášení "konkurenčních" cen Český lev bude 4. března v Rudolfinu. Také tento galavečer odvysílá Česká televize, moderátorkou bude Adela Banášová.