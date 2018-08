Praha - Koncepce rodinné politiky, kterou schválila loni v září Sobotkova vláda, se zřejmě bude měnit. O opatřeních z dokumentu za miliardy korun, jako jsou bezplatné školky, dostupné družiny, kroužky zdarma, snížení odvodů u kratších úvazků či zvýšení mateřské, by měla jednat nově založená komise pro rodinnou politiku. Následně by se měl dokument "upravit či revidovat". Uvádí to ministerstvo práce ve zprávě o plnění opatření, s níž by se měla ve středu seznámit vláda.

Koncepci sepsalo v minulém volebním období ministerstvo práce. Odborníci z resortu na ní spolupracovali s tehdejší odbornou komisí pro rodinnou politiku. Dokument se 39 opatřeními schválila Sobotkova vláda loni v září. Ministerstvo ve zprávě uvádí, že jeden úkol se splnil, dva se dělat nebudou a zbytek se realizuje průběžně. Některé resorty, které mají plány uskutečnit, podle zprávy ale "vyjádřily potřebu gesci či spolugesci přehodnotit". Týkat by se to mělo 12 opatření.

"Daná opatření a jejich gesce či spolugesce budou předmětem jednání nově založené Pracovní skupiny pro rodinnou politiku a následně upravena či revidována v rámci aktualizace koncepce," uvádí zpráva. Kdo by měl komisi tvořit, dokument neobsahuje. Většinu z nově posuzovaných záměrů z koncepce mají na starosti ministerstva financí a práce.

Mezi opatřeními je zavedení bezplatných veřejných školek, na které by bylo ročně podle koncepce potřeba asi 11 miliard korun. Zajištění dostupnosti družin by si vyžádalo 80 až 270 milionů a další peníze na investice. Základní nabídka kroužků zdarma by stála 579 milionů. U dětských skupin koncepce počítá s jejich financováním z rozpočtu, dosud se platí z evropských peněz. Stát by pak na jedno dítě z dětské skupiny vydával za rok asi 56.000 korun. Dalším z kroků je plánovaná sleva na odvodech pro zaměstnavatele u flexibilních úvazků. Podle koncepce by na tom rozpočet mohl ale díky vyšší zaměstnanosti matek vydělat.

Mezi schválenými koncepčními záměry je také zvýšení mateřské ze 70 procent redukovaného základu příjmu na 75 procent, zvedla by se současně i započítávaná část výdělku. Nemocenské pojištění by to stálo 778 milionů navíc. Upravit by se měly i parametry daňových slev z příjmů. V plánu jsou novomanželské půjčky. Vzniknout má návrh na podporu neformální péče.

Na koncepci se v minulém volebním období podílela tehdejší odborná komise pro rodinnou politiku, která fungovala od roku 2015 do loňska. Zasedaly v ní tři desítky expertek a expertů na sociální problematiku, demografii, statistiku, penze, ekonomii či rovné šance.

Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců sklízela kritiku, že se důležitý dokument s kroky na podporu rodin schvaloval na poslední chvíli krátce před volbami. Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) ale poukazovala na to, že se materiál projednával a upravoval skoro rok. Po připomínkách z něj pak nakonec vypadla nová pravidla umělého oplodnění či konkrétní kroky ke zmenšení propasti ve výdělcích žen a mužů.