Haag (Nizozemsko) - Jedna rodina v Nizozemsku prodala svou firmu, dům, dvě auta, motorku a zbylý majetek a vše investovala do virtuální měny bitcoin. Otec, matka a jejich tři dcery teď žijí v kempu a doufají, že se z nich jednoho dne stanou milionáři. Uvedla to agentura AFP.

"Všechno jsme vsadili na bitcoin, všechno jsme prodali, abychom do té měny mohli investovat," řekl otec rodiny Didi Taihuttu, devětatřicetiletý podnikatel a jak sám říká milovník kryptoměn. S rodinou se přestěhovali do kempu, aby mohli ušetřit co nejvíce peněz a směnit je za bitcoiny.

Před třemi měsíci se Taihuttu rozhodl opustit materialistický způsob života a dnes žije s manželkou a dcerami ve věku 12, deset a sedm let ve skromné chatě na padesáti metrech čtverečních v kempu Venlo na východě Nizozemska. Jejich úspory se mezitím "kdesi v cloudu každou minutu nafukují".

Ve svých začátcích v únoru 2009 stál bitcoin jen několik centů, ale na začátku letošního roku už to bylo skoro 1000 dolarů. Od té doby tato nikým neřízená virtuální měna, která svým držitelům zajišťuje anonymitu, s většími či menšími výkyvy dál posiluje.

Navzdory vnitřnímu štěpení a regulaci, kterou nedávno zavedla Čína a po které bitcoin ztratil asi 40 procent hodnoty, se této kryptoměně podařilo pokořit hranici 6000 dolarů (130.650 Kč). A ani u té nemusí zůstat, předpovídají někteří.

"Je to měna budoucnosti, jsme teď svědky revoluce, nebo evoluce peněžního systému," říká nadšeně informatik Taihuttu, který ještě nedávno stál v čele firmy se 16 zaměstnanci. "Už jsme investovali desítky tisíc eur a peníze za prodej domu," řekl.

"Do roku 2020 může stát bitcoin 25.000 eur (přes 641.000 Kč)", věří. Pokud by kurz spadl, ocitne se s rodinou "na bodu nula". "Ale my hlavně nechceme žít ve strachu," dodává.

Bude Taihuttu za několik let díky této bláznivé sázce nejbohatším člověkem na světě? "To nemůžu vědět předem, ale s těmi vydělanými penězi bych chtěl svým dcerám ukázat svět a pomoct nejpotřebnějším."