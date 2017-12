Praha - Přestože od úmrtí legendárního kytaristy Radima Hladíka 4. prosince uplynul rok, vychází jeho nová a nikdy veřejností neslyšená skladba s názvem Titulková. Kytarovou kompozici našel Hladíkův syn v otcově archivu a ostatní nástroje do ní dotočili někdejší členové Blue Effectu. Skladbu zveřejnila rodina u příležitosti Hladíkových nedožitých narozenin. ČTK o tom za rodinu informoval Roman Helcl.

"Táta skladbu nahrával před dvaceti lety v našem domácím studiu. Původně měla být v titulcích povídkového filmu Vladimíra Michálka. Nakonec se nepoužila, ale už tehdy jsme věděli, že má potenciál," sdělil Radim Hladík Jr.

Podle svých slov si na ni během let několikrát vzpomenul, ale nedokázal už tehdejší soubory v počítači otevřít. Když pak vyklízel otcovu pozůstalost, našel cédéčko se zálohou celé skladby. "Ale opakovalo se v podstatě to samé. Soubory jsem opět nedokázal zrekonstruovat. Bral jsem to tedy jako znamení, že to prostě nemám dělat," podotknul.

Vše se změnilo až nedávno, když Hladík Jr. sehnal program, který dokázal simulovat dvacet let starý počítačový systém. "Rekonstruoval jsem skladbu celou noc, zvuk po zvuku. Ručně jsem to stříhal, sesadil, zmáčkl play a ono to hrálo jako tehdy. Bylo to zrovna na tátovy narozeniny a mně se povedlo něco, v co jsem ani nedoufal," uvedl.

Hladík Jr. nepočítá s tím, že by se po jeho otci objevilo více zvukového materiálu. "Táta nikdy nenahrával žádné blbosti. Šel natáčet, až když měl vše připravené a vymyšlené, a to nakonec i vydal," vysvětlil.

Původní automatické bubny a basu Adama Stivína v písni, které zůstal pracovní název Titulková, nakonec ve studiu Sono přehrála rytmika Blue Effectu Vojtěch Říha a Václav Zima, klávesami přispěl někdejší Hladíkův spoluhráč Pavel Bohatý.

Na svého spoluhráče nezapomíná ani zpěvák Blue Effectu Honza Křížek. Na své eponymní sólové album, které vyšlo minulý měsíc, zařadil Hladíkův hit Slunečný hrob.

Hladík na sebe poprvé upozornil ve druhé polovině 60. let coby člen legendárních Matadors. Na podzim roku 1968 stál u zrodu Blue Effectu, v němž se začal výrazně projevovat i autorsky. V dalších letech kapela několikrát pozměnila název (Modrý efekt, M. efekt) a především obsazení, postavení Hladíka jako vůdčí postavy však bylo nezpochybnitelné. V 90. letech vystupoval Blue Effect jen výjimečně, od roku 2004 Hladík koncertoval s notně omlazenou sestavou.