Praha - Rocková show Rock Meets Classic se 21. dubna příštího roku představí v pražské O2 areně. Koncert, který snoubí rockovou kapelu a symfonický orchestr, nabídne hvězdy rockové scény Francise Rossiho ze Status Quo, zástupce kapel Gotthard, Supertramp, The Hooters a Michaela Sadlera z kapely Saga. ČTK o tom za pořadatele informoval Martin Zvoníček.

"Rock Meets Classic již přes osm let putuje především po evropských podiích. Do České republiky zavítá poprvé. V minulosti byli součástí této akce Ian Gillan z Deep Purple, Alice Cooper, Don Felder z Eagles, Steve Lukather z Toto nebo Joey Tempest z Europe," uvedl Zvoníček.

Rossi je zakládajícím členem, zpěvákem a kytaristou Status Quo, se kterými se letos představil na festivalu Benátská! v Liberci. V rámci show Rock Meets Classic 2018 Rossi představí speciální set Status Quo The Best Of s hity jako In The Army Now, Down Down nebo Rockin All Over The World.

Leo Leoni a Nic Maeder ze švýcarské kapely Gotthard přijedou do Prahy představit svoje pojetí hard rocku. Z britských Supertramp přijedou saxofonista kapely John Helliwel a zpěvák Jesse Siebenberg. Do metropole dorazí také Eric Bazilian, hlavní zpěvák americké legendy The Hooters. Skupina aktivně působí již od roku 1980 a ve své tvorbě mísí prvky klasického rocku, ska i reggae.

Další z hostů Michael Sadler je zpěvákem a multiinstrumentalistou kanadské rockové legendy Saga. Kapela vznikla v roce 1977 a během svého působení vyprodávala haly po celém světě. Frontman kapely Sadler letos vyprodal velké sólové koncertní turné.