V prostorách Festivalparku v Hradci Králové začal 4. července hudební festival Rock for People. Na snímku je Brad Shultz, kytarista americké skupiny Cage The Elephant. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Americká skupina Cage the Elephant, držitelé Grammy za nejlepší rockové album Tell Me I’m Pretty, rozhýbala tisíce fanoušků na závěr prvního dne festivalu Rock for People. Dnešní program na letišti v Hradci Králové zakončí jihoafričtí Die Antwoord. Součástí festivalu bylo finále soutěže Czech Fresh. Zástupce britské agentury United Talent Agency ze čtyř finalistů jako vítěze vybral Thoma Artwaye.

Cage the Elephant rozjařenému publiku potvrdili, že snesou nejen označení "Nirvana současné generace", ale v jejich tvorbě je také slyšitelný odkaz 60. let. "Když mi bylo dvanáct, začal jsme Nirvanu tajně poslouchat. Měl jsme i kazetu Jimiho Hendrixe, kterou táta našel a vzal mi ji. Pak jsem si ji ukradl zpátky," vzpomínal v jednom z rozhovorů kytarista Brad Schultz.

Dramaturgie Rock for People do 6. července nabízí hudbu mnoha žánrů. Tvrdší rock dnes předvedli britští Moose Blood a kanadští Comeback Kid. Fanoušci si také mohli užít řadu stylově rozličných kapel, mimo jiné britské buskery Shoshin, německé motorkáře The Picturebook, bretaňské punk-hardcoreové legendy Tagada Jones, drsné bristolské post-punkery Idles nebo mladé pařížské progresivní metalisty Novelists. Na jednom z vedlejších pódií pobavil své příznivce bezprostředním vystoupením David Stypka s kapelou Bandjeez.

Výherce projektu Czech Fresh z více než stovky přihlášených interpretů vybíral Mark Benett, zástupce United Talent Agency (UTA). Vítězného Thoma Artwaye čeká natočení videoklipu v jednom z evropských studií YouTube Space, nahrávání v českém studiu Sono a účast na zahraničních vyhledávacích festivalech. UTA je renomovaná agentura, která zastupuje například kapelu Muse. "Z velkého množství talentovaných českých hudebníku, jsem vybral ty, u kterých cítím největší potenciál k mezinárodnímu a komerčnímu úspěchu," uvedl Benett.

Festival dnes také uvedl koncertní oslavu narozenin zpěvačky Jany Jelínkové, kterou v projektu doprovodili členové její kapely Sto zvířat. Jelínková s kapelou na jedné ze dvou hlavních scén nabídla speciální program Dáma s čápem postavený na písních ze stenojmenného sólového alba, které ke svým 50. narozeninám připadajícím na 14. července dostala od členů kapely. Hudebně se na něm podílejí kromě Jana Kaliny, Mikiho Nopa a Jana 'Berušky' Šobra také Filip Nebřenský, Matěj Belko, Karel Šváb a další. Všechny texty napsal Tomáš Belko. Jelínková je členkou Sto zvířat více než polovinu svého života, přesně 27 let. Zpěvačka v nadsázce říká, že v mužské kapele "ztratila veškeré iluze o čemkoliv".

Rock for People otevřel v pondělí komorně pojatý Večírek pro nedočkavé. Na místě je několik tisíc lidí, další neustále přijíždějí. Pořadatelé očekávají až 25.000 návštěvníků. Informace o vstupenkách a programu se nacházejí na www.rockforpeople.cz.