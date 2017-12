Praha - Jen desetina seniorů a seniorek v Česku dosáhla na starobní penzi vyšší než 14.501 korun. Stejný podíl lidí naopak neměl důchod ani 8576 korun měsíčně. Vyplývá to z důchodové ročenky, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Údaje jsou za rok 2016. Starobní penzi od ČSSZ pobíralo tehdy 1,79 milionu mužů a žen. Polovina z nich neměla ani 11.344 korun měsíčně.

Nová vláda podle svého šéfa Andreje Babiše (ANO) plánuje změny v důchodech. Premiér zmínil přehodnocení nízkých penzí takzvaných starodůchodců a matek, zvýšení podílu pevné části penze či tisícikorunu navíc pro lidi nad 85 let. Mluvil také o tom, že valorizace jsou nízké. Ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO) při svém nástupu do funkce řekla, že některé kroky se dají provést rychle. Babišův menšinový kabinet ve Sněmovně nemá jistou podporu. Není tedy jasné, jak dlouho bude vládnout.

Hranice nejnižších i nejvyšších penzí se postupně posouvá. Zatímco v roce 2007 pobírala desetina důchodců s nejvyšší penzí přes 11.002 korun měsíčně, v roce 2010 jim ČSSZ posílala víc než 12.801 korun. V roce 2014 se částka dostala nad 14.000 korun, loni překročila 14.501 korun. Desetina lidí s nejnižšími penzemi se musela naopak spokojit s obnosem pod 8576 korun. V roce 2010 to bylo 7783 korun a v roce 2007 pak 6757 korun.

Podle analýz je veřejný systém penzí v Česku velmi solidární. Důchody lidí s vysokými příjmy, kteří odváděli vysoké pojistné, se příliš neliší od penze seniorů a seniorek s nízkými předchozími výdělky a malými odvody. Na malou zásluhovost důchodů upozorňoval v minulosti i Ústavní soud.

Důchod v Česku se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný a odpovídá devíti procentům průměrné mzdy ve státě. Letos činí 2550 korun, od ledna se zvedne na 2700 korun. Procentní výměra se liší podle odpracované doby a výdělku. Stanovuje se z osobního vyměřovacího základu, tedy z průměrného hrubého měsíčního příjmu za řadu let.

Rozdíly ve výši mezd v jednotlivých regionech či ve výši příjmů mužů a žen se odrážejí i v penzích. Loni seniorky v průměru pobíraly 10.402 korun, senioři měli průměrně o 2260 korun víc. Nejvyšší byl průměrný důchod v Praze. Činil 12.243 korun. Nejméně dostávali průměrní penzisté v Olomouckém kraji, a to 11.111 korun.

Penze se zvedají pravidelně každý rok od ledna. Ve valorizaci se odráží růst cen a polovina růstu reálných mezd. Za necelé čtyři týdny se tak důchody zvýší o čtyři procenta, v průměru to bude o 475 korun. Podle návrhu ANO by pevná část důchodu měla odpovídat desetině průměrné mzdy ve státě, ne nynějším devíti procentům. Podle propočtů ČTK, které vycházejí z údajů důchodové ročenky a z dat ČSSZ, by to teď bylo výhodné jen pro zhruba tři pětiny seniorů a seniorek. Pokud by se už od příštího ledna takto penze valorizovaly, přilepšili by si lidé s důchodem pod 11.200 korun.

ČSSZ spravuje penze zaměstnanců a živnostníků. Armáda či policie mají vlastní důchodový systém.

Výše důchodu v korunách, na kterou dosáhla desetina, polovina a 90 procent důchodců v Česku

Rok První decil Medián Poslední decil 2001 5476 6719 8314 2002 5470 6743 8369 2003 5807 7086 8890 2004 5949 7442 9058 2005 6004 7602 9601 2006 6360 8081 10.265 2007 6757 8641 11.002 2008 7521 9528 12.057 2009 7769 9929 12.654 2010 7783 9996 12.801 2011 8067 10.434 13.352 2012 8192 10.657 13.667 2013 8305 10.851 13.901 2014 8352 10.958 14.034 2015 8522 11.230 14.379 2016 8576 11.344 14.501

Zdroj: Důchodová ročenka