Nižněkamsk (Rusko) - Český hokejový útočník Robin Hanzl odchází z Litvínova do Nižněkamsku do Kontinentální ligy. Osmadvacetiletý centr, který se letos dočkal v Paříži debutu na mistrovství světa, podepsal s Něftěchimikem roční smlouvu. Uvedly to oficiální internetové stránky ruského klubu.

Odchovanec Ústí nad Labem se vydá na první zahraniční angažmá. V nejvyšší soutěži hrál dosud jen v Litvínově, s kterým získal v roce 2015 titul a byl tehdy v cestě za triumfem nejproduktivnějším hráčem play off.

Hanzl v této sezoně debutoval v reprezentaci a hned si vybojoval účast na mistrovství světa. Na něm si připsal v osmi zápasech dva body za gól a asistencí. Celkem v národním týmu sehrál 21 utkání a zaznamenal sedm bodů za čtyři branky a tři přihrávky.

V extralize si Hanzl v uplynulé sezoně připsal v 49 zápasech včetně play off 28 bodů za sedm branek a 21 asistencí. Dohromady v domácí nejvyšší soutěži sehrál 309 utkání a má na kontě 191 bodů za 72 gólů a 119 přihrávek.