Filmový štáb režiséra Roberta Sedláčka natáčel 3. září na Pernštýnském náměstí v Pardubicích scény zachycující 21. srpen 1968 očima Jana Palacha. Sedláčkův celovečerní hraný film Jan Palach bude mít premiéru příští rok, a to přesně v den, kdy od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa uplyne půl století.

Pardubice -

"Všichni víme, jak to dopadne. Tenhle film nemá záhadu, kdo je dobrý a kdo špatný. Největší dobrodružství tohoto filmu je, kde se zrodí ten absolutní čin, který voní mládím a něčím, čeho je málokdo schopen," řekl dnes novinářům režisér.

Palachovské téma je pro režiséra zavazující. Jan Palach je podle něj ikona. Pracuje se jmény, které jsou pojmem. "Neznamená to, že k nim nemám úctu, ale zároveň to neznamená, že chodím v předklonu," řekl Sedláček.

Několik dní filmaři stavěli na Pernštýnském náměstí dobové kulisy, především spodní část se čtyřmi světci pomníku svatého Václava v Praze. Obklopilo ji zelené pozadí, podobu Václavského náměstí dokončí v postprodukci.

Dav komparzistů v dobovém oblečení tak dnes protestoval proti vstupu vojsk. Na náměstí jezdil tank a další vozy s vojáky. Lidé zpívali hymnu, křičeli na vojáky, někteří si i lehli na zem, aby vojákům zabránili jet dál. Herec Viktor Zavadil, který hraje hlavní roli, mezi lidmi vyděšeně procházel.

"Než přišla nabídka k tomuto filmu, byl to pro mě hrdina, který se upálil za vyšší princip. Od doby natáčení, kdy mám možnost proniknout do materiálů, je to v něčem normální mladý kluk. Měl i svoje vnímání světa, do kterého se uzavíral," řekl herec Českému rozhlasu Pardubice.

Jedna ze scén natáčená v Pardubicích ukazuje dění, kdy Jan Palach uteče od matky ze Všetat a jede se 21. srpna podívat do Prahy. "Jeho dvacetiletá duše zírá. Má užaslý, zděšený pohled, že dospělí lžou. Normálně děláme 20 kompromisů denně, ustupujeme, abychom si zachovali tvář, obživu. Palach to v jednu chvíli neudělá," řekl Sedláček.

Před čtyřmi lety měl velké ohlasy třídílný film Hořící keř Agnieszky Hollandové. Podle Sedláčka sleduje vlastně jiné období, srovnávat oba filmové počiny nejde. "Hořící keř je o tom, co nastalo potom, co Honza všechno spustil. My si nekonkurujeme. Hořící keř je tak dobrý film, který nás vyprovokoval k tomu, abychom se začali zaobírat tím, co Jana Palacha k jeho činu vedlo," dodal Sedláček.

Film vzniká podle scénáře Evy Kantůrkové, prozaičky, scenáristky, signatářky a mluvčí Charty 77. Film natáčí společnost Cineart za účasti ČT. Do kin má jít v den padesátiletého výročí invaze, 21. srpna 2018. Scénáře si obvykle Sedláček objednává a vybírá sám. Pro natáčení tohoto filmu byl naopak osloven produkcí, uvedl.