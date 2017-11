Londýn - Světová jednička Rafael Nadal ze Španělska a jeho švýcarský rival a druhý hráč žebříčku Roger Federer jsou hlavními favority tenisového Turnaje mistrů. V Londýně podruhé za sebou chybí český zástupce, Tomáš Berdych se letos po nevydařené sezoně ovlivněné zraněními mezi nejlepší osmičku sezony nedostal.

Zatímco Federer může získat už sedmý triumf z vrcholu sezony, Nadalovi trofej ve sbírce úspěchů chybí. Jen dvakrát hrál finále, ale ani jednou neuspěl.

Nad Španělovou účastí visel otazník, poté co před čtrnácti dny odstoupil z turnaje Masters v Paříži kvůli bolestem v koleni. "Snad je to dobré. Udělal jsem všechno, co jsem potřeboval, abych byl na Londýně připraven. Uvidíme, jestli bude schopen hrát naplno. Ale věřím si, protože mám za sebou skvělou sezonu, a na kurtu nechám vše," řekl Nadal, který má bez ohledu na výsledky Turnaje mistrů jistotu, že počtvrté v kariéře ukončí rok v čele žebříčku.

Levou rukou hrající rodák z Mallorky letos ovládl podesáté antukové Roland Garros, nenašel přemožitele ani na US Open a vyhrál dalších čtyři turnaje. Ve skupině Nadala čeká Rakušan Dominic Thiem, Bulhar Grigor Dimitrov a Belgičan David Goffin. Dohromady s nimi má výrazně pozitivní bilanci sedmnácti výher a jen tří porážek.

Federer letos rovněž dominuje, vyhrál dokonce sedm turnajů včetně Australian Open a Wimbledonu a má bilanci 49:4. Ve skupině narazí na Němce Alexandera Zvereva, s kterým má bilanci 2:2 a letos mu podlehl v Kanadě. Chorvata Marina Čiliče porazil ve finále Wimbledonu a nevyzpytatelný bude Američan Jack Sock.

"Jen hrát Turnaj mistrů už je jako získat titul," řekl dvacetiletý Zverev, debutant na vrcholu sezony. "A doufám, že to není naposledy. Doufám, že vyhraju co nejvíce zápasů. Mám za sebou skvělý rok a snad jen jeden zápas se mi výrazně nepovedl," připomněl třetí hráč světa nečekané vyřazení ve 2. kole US Open.

V londýnské O2 areně tentokrát chybějí další obvyklé hvězdy - loňský vítěz Brit Andy Murray i poražený finalista Srb Novak Djokovič ukončili kvůli zdravotním problémům předčasně sezonu, stejně tak třeba Švýcar Stan Wawrinka.

Závěrečný turnaj ATP Tour má dotaci osm milionů dolarů a začne v neděli. Neporažený vítěz vydělá 2,549 milionu dolarů, přes 55,8 milionu korun.