Praha - Vydavatel Respektu se musí omluvit lobbistovi Ivu Rittigovi za zásah do občanské cti, protože týdeníku se nepodařilo prokázat pravdivost tvrzení zveřejněných v článku o kmotrech. Podnikatel však neuspěl s žádostí o omluvu také formou osobního dopisu a o finanční zadostiučinění 100.000 korun. Dnešní verdikt pražského městského soudu je pravomocný. Žalovaný článek mimo jiné uváděl, že Rittig měl informátory, kteří by ho dokázali varovat před policejním zatčením.

Vydavatelství Economia, které Respekt vydává, chce před dalšími kroky počkat na doručení rozsudku. "Potřebujeme znát písemné odůvodnění rozsudku, takže nejprve počkáme na jeho doručení," řekl ČTK generální ředitel Economie Roman Latuske.

"Údaje zveřejněné v předmětném článku jsou nepravdivé, respektive žalované straně se nezdařilo prokázat jejich pravdivost, což je z hlediska práva stejné," vysvětlil předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

Podnikateli vadil text "Kde zůstali kmotři", který v roce 2013 sepsali novináři Jaroslav Spurný a Ondřej Kundra. Rittig označil za nepravdivá a dehonestující ta tvrzení, podle nichž se několikrát vypravil na letiště k přichystanému letadlu, když měl podezření, že proti němu policie plánuje akci. Lobbista odmítal, aby byl spojován s trestnou činností a popisován jako člověk, který se chce vyhýbat zadržení.

Autoři článku mimo jiné uvedli, že "známý pražský podnikatel měl dlouhodobě informátory, kteří jej měli varovat, jestli se ho někdo z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu nechystá zatknout" a že "jakmile se zpravodajové ozvali s podezřením, že tentokrát to přijde, okamžitě se vydával na ruzyňské letiště, kde už čekal připravený tryskáč".

"Předmětné informace jsou jednoznačně objektivně způsobilé zasáhnout do osobnostních práv žalobce: říkají, že se dopouštěl korupčního jednání, že měl kontakty, díky nimž se mohl vyhnout zatčení. To je evidentní, že to není nic, co by bylo komukoliv ke cti," poznamenal Novosad.

Obvodní soud loni původně konstatoval, že napadená tvrzení sice zůstala sporná, ale že tak jako tak nezasáhla dostatečně intenzivně do Rittigových osobnostních práv. Odvolací senát však tento rozsudek označil za "nepovedený" a uložil Respektu, aby pravdivost svých tvrzení prokázal. Týdeník žádné důkazy nesehnal, a proto spor prohrál.

Osobní omluvný dopis označil Novosad vzhledem k nařízené veřejné omluvě za nadbytečný, nepřistoupil rovněž na požadavek finančního zadostiučinění. "V jiných případech jsou okolnosti, které panu žalobci nesvědčí ke cti, jeho čest je tedy na veřejnosti pošramocena i z jiných důvodů," podotkl.

Rittig čelí obžalobě v souvislosti s vytunelováním firmy Oleo Chemical. V jiné kauze byl nedávno za vyzrazení zprávy BIS nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu. Obviněný je rovněž v případu předražených jízdenek pro pražský dopravní podnik. Kvůli zprávám, které popisují jeho údajnou trestnou činnost, vede řadu soudních sporů s médii. Ve většině z nich zatím úspěšný nebyl.