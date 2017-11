New York - Hokejový gólman David Rittich chytal v NHL poprvé od úvodní minuty. Pětadvacetiletý odchovanec Jihlavy kryl 24 střel, dovedl Calgary v Coloradu k výhře 3:2 a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Do sobotního programu soutěže zasáhl i Marek Langhamer, který se v polovině utkání dostal do branky Arizony v utkání s Vegas za stavu 0:3 a z deseti pokusů neinkasoval.

Pětadvacetiletý jihlavský odchovanec Rittich odchytal v minulé sezoně jednu třetinu proti San Jose a další šanci dostal v Coloradu, kde hájil náskok 1:0 až do 35. minuty. Calgary se znovu ujalo vedení v závěru druhé třetiny. Během 22 sekund odskočilo na 3:1 i s přispěním asistence Michaela Frolíka. Český gólman poté odolával až do 58. minuty, než ho překonal od modré čáry Nikita Zadorov.

"Měl jsem zakrytý výhled, ale měl bych si v těchto situacích počínat lépe," uvedl Rittich, který byl povolán do hlavního týmu Calgary v pátek z farmy ve Stocktonu. O den později se stal dvanáctým Čechem, který v NHL vychytal výhru. "Mám ohromnou radost. Spoluhráči mi neuvěřitelně pomáhali, plno střel zblokovali. Cítil jsem se výborně, ani jsem nebyl nervózní. Odehráli jsme dobrý zápas," dodal gólman, který do zámoří odešel po sezoně 2015/16 z Mladé Boleslavi.

Spoluhráči si na Rittichovi cenili jeho klid. "Chytal velmi dobře. Vůbec nevypadal nervózně," řekl Mikael Backlund. "Ukázal nervy z oceli. Je fajn sledovat, jak mladí hráči dokážou zapadnout do týmu. Od začátku se chytil, když ho zasypali střelami. Chytal s obrovským sebevědomím," doplnil Travis Hamonic.

Rittich si užíval nejen chválu, ale i kovbojský klobouk pro nejlepšího hráče týmu. "Je to kluk z Čech, nevím, zda měl předtím takový klobouk na hlavě," smál se trenér Calgary Glen Gulutzan. "Chytal dobře. Podržel nás, když jsme to potřebovali," podotkl.

Langhamerovi pomohl do branky Arizony i Tomáš Nosek. Český útočník otevřel ve 28. minutě skóre, když zavezl puk z vlastního pásma do útočného a z pravého kruhu mířil přesně k tyči. Za dalších 102 sekund už Vegas vedlo o tři góly a domácí měnili brankáře. S Langhamerem, který měl před utkáním 15 odchytaných minut v NHL, Coyotes snížili ve třetí části na rozdíl branky, ale hosté při power play zpečetili výhru 4:2.

Petr Mrázek byl za stavu 1:3 střídán z branky Detroitu, který podlehl New Jersey 3:4 v prodloužení. Ostravský rodák opustil led ve 47. minutě, kdy ho zblízka překonal Nico Hischier. Red Wings do dvou minut vyrovnali, ale v čase 63:32 zajistil hostům výhru Brian Gibbons.

Mrázka nestáhl trenér z výkonnostních důvodů, ale kvůli bezpečnostnímu nařízení NHL. Vypadal totiž v úvodu třetí třetiny otřesený po srážce s Adamem Henriquem, po níž zůstal chvíli nehybně ležet. V těchto případech musí hráč na ošetření, aby se vyloučilo podezření z otřesu mozku.

"Znám to pravidlo, ale necítil jsem v hlavě žádnou bolest. Jen jsem na chvíli ztratil dech," popsal Mrázek, který pak chytal do třetího gólu 2 minuty a 16 sekund. "Jakmile skórovali, viděl jsem, že trenér i hráči na mě ze střídačky křičí, že musím odstoupit. Říkali mi, že jim volal někdo z ligy. Bylo to frustrující. Chytalo se mi čím dál líp, a pak se stalo tohle. Ale s tím nic nenadělám," dodal.

Mezi střelce se zapsalo pět českých hráčů. Ondřej Palát tečí jen mírnil porážku Tampy Bay 2:5 v Pittsburghu. Lightning v čele soutěže vystřídalo St. Louis, které zvítězilo nad Minnesotou 6:3. První dvě branky Blues měly českou stopu: přihrávku Vladimíra Sobotky usměrnil před brankou clonící Paul Stastny a Dmitrij Jaškin zvýšil ve 12. minutě na 2:0.

Tomáš Hertl přispěl gólem a přihrávkou k výhře San Jose 4:0 nad Winnipegem. Nejdříve v oslabení pomohl vybojovat puk pro Logana Couturea, který z brejku přidal třetí gól. Poté Hertl uzavřel skóre při power play střelou do prázdné branky a připsal si pátý zásah v sezoně.

Jakub Vrána se sedmou trefou v sezoně podílel na výhře Washingtonu 4:2 v Torontu. V polovině utkání přebruslil Nikitu Zajceva a z úniku zvýšil náskok Capitals na 3:0. V obraně domácích nastoupil Roman Polák, který se předchozích deset utkání nevešel do základní sestavy.

Hlavní postavou byl Alexandr Ovečkin a zaznamenal už dvacátý hattrick v soutěži. Ruský kanonýr se prvním gólem v zápase a celkově 574. v NHL dostal v historické tabulce střelců před Mikea Bossyho na 21. místo. A třetí trefa večera ho posunula do čela střelců tohoto ročníku. Ovečkin vede s 18 zásahy před krajanem Nikitou Kučerovem.

NHL:

Toronto - Washington 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 42. J. Gardiner, 47. Zajcev - 13., 20. a 60. Ovečkin, 32. Vrána. Střely na branku: 29:21. Diváci: 19.404. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Oshie (oba Washington), 3. Zajcev (Toronto).

Montreal - Buffalo 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 13. Petry, 34. Galchenyuk, 49. P. Byron. Střely na branku: 26:36. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Drouin, 3. Galchenyuk (všichni Montreal).

Ottawa - NY Islanders 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 56. Duchene - 29. A. Lee, 55. Eberle. Střely na branku: 32:24. Diváci: 17.276. Hvězdy zápasu: 1. A. Lee (NY Islanders), 2. Duchene (Ottawa), 3. Eberle (NY Islanders).

Detroit - New Jersey 3:4 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 1. a 49. Booth, 47. Mantha - 10. B. Boyle, 14. T. Hall, 47. Hischier, 63. Gibbons. Střely na branku: 34:32. Petr Mrázek (Detroit) odchytal 46:12 minuty, inkasoval tři branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Gibbons (New Jersey), 2. Booth, 3. Mantha (oba Detroit).

Florida - Chicago 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Branky: 22. McCann - 10. Hayden, 15. Saad, 28. P. Kane, 38. J. Toews. Střely na branku: 38:39. Diváci: 14.302. Hvězdy zápasu: 1. J. Toews, 2. Crawford, 3. Saad (všichni Chicago).

Pittsburgh - Tampa Bay 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky: 19. a 23. Kessel, 20. a 45. Crosby, 14. Rust - 27. Palát, 54. Conacher. Střely na branku: 34:35. Diváci: 18.659. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Crosby, 3. Jarry (všichni Pittsburgh).

St. Louis - Minnesota 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)

Branky: 17. a 52. Schwartz, 7. P. Stastny (Sobotka), 12. Jaškin, 43. Brodziak, 55. Blais - 36. Coyle, 44. Z. Mitchell, 49. E. Staal. Střely na branku: 40:25. Diváci: 18.610. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Blais, 3. Parayko (všichni St. Louis).

Arizona - Vegas 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Branky: 41. Ekman-Larsson, 51. Perlini - 28. Nosek, 28. W. Karlsson, 30. Haula, 60. Marchessault. Střely na branku: 26:28. Marek Langhamer (Arizona) odchytal 28:53 minuty, z deseti střel neinkasoval. Diváci: 13.226. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault (Vegas), 2. Perlini (Arizona), 3. M. Subban (Vegas).

Colorado - Calgary 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky: 35. Rantanen, 58. Zadorov - 18. Hamilton, 40. Ferland, 40. Backlund (Frolík). Střely na branku: 26:28. David Rittich (Calgary) odchytal celé utkání, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 92,31 procenta. Diváci: 15.738. Hvězdy utkání: 1. Backlund, 2. Rittich (oba Calgary), 3. Barberio (Colorado).

San Jose - Winnipeg 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 20. a 34. Couture (na druhou Hertl), 12. Heed, 57. Hertl. Střely na branku: 34:38. Diváci: 17.189. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. Couture, 3. Vlasic (všichni San Jose).

Los Angeles - Anaheim 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 59. D. Brown, rozhodující sam. nájezd Lewis - 11. N. Ritchie. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Quick (Los Angeles), 2. R. Miller (Anaheim), 3. Lewis (Los Angeles).