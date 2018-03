New York - Osmnáct sekund dělilo Davida Ritticha od první vychytané nuly v NHL. Český gólman pustil až poslední a celkově 26. střelu Buffala, které čestným úspěchem korigovalo domácí prohru 1:5 s Calgary. Ve čtvrtečním programu soutěže zasáhl do hry i Petr Mrázek, který počtvrté za sebou inkasoval minimálně čtyři branky a s Philadelphií podlehl Pittsburghu 2:5. Za poražené skóroval Jakub Voráček, třetí hvězda zápasu.

Rittich dostal v předchozích čtyřech zápasech sedmnáct gólů, i proto v březnu dosud plnil jen roli náhradníka. Vypadalo to ale, jakoby českému gólmanovi přestávka prospěla. Jihlavský odchovanec předvedl v utkání několik výborných zákroků a za výkon si vysloužil kovbojský klobouk, který po zápase nosil na hlavě. Tato pocta se v kabině Flames uděluje nejlepšímu hráči mužstva v utkání.

"Myslím si, že to nebylo špatné. Hodně mi to ale usnadnili spoluhráči. Odehráli přede mnou jeden z nejlepších zápasů, co jsem tady. Musím jim poděkovat," řekl Rittich. Přiznal, že mu přišlo vhod, že si mohl poslední týden psychicky odpočinout. "Cítím se teď trochu lépe. Předtím to bylo hlavně o zápasech, moc se netrénovalo. Teď jsem měl několik tréninkových jednotek s trenérem brankářů (Jordanem Sigaletem) a je mi velmi dobře," dodal.

Flames, kteří minulé čtyři zápasy prohráli, měli zápas plně pod kontrolou. Už v deváté minutě vedli o dvě branky a další tři trefy přidali v prostřední části. Jedinou kaňkou byla pro kanadský klub situace ze závěru, ve kterém Rittich kvůli clonícím hráčům neviděl střelu Caseyho Nelsona od pravého mantinelu.

"Vůbec mě netrápí, že jsem přišel o nulu. Vyhráli jsme a to je teď ze všeho nejdůležitější. Potřebujeme každý bod a dnes máme dva. To je skvělé. Zasloužili jsme si je, odehráli jsme výborný zápas," prohlásil Rittich. Základní část je ve své poslední čtvrtině a Calgary ztrácí na postupové místo do play off jeden bod.

Mrázek odstartoval ve Philadelphii po přestupu z Detroitu novou kapitolu třemi výhrami, v nichž inkasoval jen čtyřikrát, ale jeho kouzlo se poté vytratilo. Ostravský rodák pustil v následujících čtyřech utkáních osmnáct branek a jako první vytahoval puk ze sítě i v duelu s Pittsburghem. Český gólman ale neměl nárok, pro skvělém pasu Jevgenije Malkina vystřelil v přesilové hře do prázdné branky Phil Kessel.

Začátek druhé třetiny patřil Philadelphii, která otočila na 2:1. Vyrovnávací branku zařídil Voráček. Kladenský odchovanec přihrával od levého mantinelu puk před branku, kde si ho pod tlakem protihráče srazil do vlastní sítě Derick Brassard. Poté se prosadil Travis Konecny, ale obhájce Stanleyova poháru ještě před druhou přestávkou třemi zásahy překlopil skóre zase na svou stranu.

Mrázek při gólu na 2:2 měl zakrytý výhled a střela Jamieho Oleksiaka od modré čáry si našla cestu až do branky. Další dva góly vstřelil Conor Sheary, na kterých český gólman také nenesl žádnou vinu. První padl z dorážky, při druhém se puk po teči dostal k útočníkovi Pittsburghu a ten do poloodkryté branky přidal čtvrtou trefu.

Další gól už Mrázek, který kryl 23 střel, nepustil, protože pátou branku vstřelili hosté v závěru při power play. Tři asistence zaznamenal Sidney Crosby, který tím zaokrouhlil počet bodů v NHL na 1100. Pittsburgh se vyšvihl do čela Metropolitní divize před Washington. Vítězství si ale na ledě nemohl vychutnat Dominik Simon, který se zranil v dolní části těla a v průběhu druhé třetiny ze zápasu odstoupil.

Arizona potvrdila v souboji dvou nejhorších týmů Západní konference, že je na vzestupu. Coyotes zvítězili na ledě Vancouveru 2:1 a připsali si osmou výhru z posledních jedenácti utkání. Nerozhodné skóre zlomil gólem v závěrečné minutě Derek Stepan.

NHL:

Buffalo - Calgary 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Branky: 60. C. Nelson - 6. Bennett, 9. Jankowski, 25. Giordano, 27. Monahan, 39. Hamilton. Střely na branku: 26:41. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,15 procenta. Diváci: 17.773. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. Giordano, 3. Jankowski (všichni Calgary).

Philadelphia - Pittsburgh 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Branky: 23. Voráček, 26. Konecny - 35. a 40. Sheary, 19. Kessel, 30. Oleksiak, 59. Malkin. Střely na branku: 28:28. Petr Mrázek odchytal za Philadelphii 59:37 minuty, inkasoval čtyři branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 85,19 procenta. Diváci: 19.624. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Sheary (oba Pittsburgh), 3. Voráček (Philadelphia).

Vancouver - Arizona 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 20. Jokinen - 19. Keller, 60. Stepan. Střely na branku: 17:34. Diváci: 17.742. Hvězdy zápasu: 1. Keller (Arizona), 2. Markström (Vancouver), 3. Stepan (Arizona).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 67 46 4 17 245:186 96 2. Boston 64 41 8 15 215:163 90 3. Toronto 68 39 7 22 223:195 85 4. Florida 64 32 7 25 193:204 71 5. Detroit 66 26 11 29 175:199 63 6. Montreal 66 25 11 30 171:206 61 7. Ottawa 65 23 10 32 177:227 56 8. Buffalo 67 21 11 35 160:219 53

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 68 39 4 25 224:205 82 2. Washington 66 37 7 22 203:197 81 3. Philadelphia 67 34 11 22 199:198 79 4. New Jersey 67 34 8 25 199:203 76 5. Columbus 67 34 5 28 180:187 73 6. Carolina 67 29 11 27 178:204 69 7. NY Islanders 67 29 9 29 216:241 67 8. NY Rangers 67 30 6 31 189:212 66

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 66 43 9 14 216:168 95 2. Winnipeg 66 40 9 17 223:175 89 3. Minnesota 67 38 7 22 210:192 83 4. Dallas 67 37 6 24 195:176 80 5. Colorado 66 35 7 24 206:195 77 6. St. Louis 66 35 5 26 180:176 75 7. Chicago 67 29 8 30 190:196 66

Pacifická divize:

1. Vegas 66 42 5 19 226:184 89 2. Anaheim 67 34 12 21 190:183 80 3. San Jose 66 35 9 22 196:184 79 4. Los Angeles 66 36 5 25 192:165 77 5. Calgary 68 33 10 25 193:200 76 6. Edmonton 66 28 4 34 187:219 60 7. Vancouver 67 25 9 33 181:219 59 8. Arizona 66 21 11 34 160:214 53