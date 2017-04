San Jose (USA) - V poslední třetině posledního zápasu základní části NHL se dočkal premiéry v NHL český brankář David Rittich, který v sobotu dochytal duel Calgary na ledě San Jose při porážce 1:3. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Jihlavy nahradil jedničku Briana Elliotta, připsal si za 20 minut devět úspěšných zákroků a inkasoval jeden gól.

"Cítil jsem se dobře. Nejsem typ hráče, který by byl nervózní. Všechno bylo v pohodě," popsal své rozpoložení oficiálnímu klubovému webu Rittich, který loni v červnu podepsal s Calgary roční dvoucestnou smlouvu jako nedraftovaný volný hráč. Měl za sebou teprve první kompletní sezonu v české extralize, v které pomohl Mladé Boleslavi k historickému postupu do semifinále.

Na farmě ve Stocktonu v AHL si svými výkony řekl o šanci v prvním týmu Flames. Poprvé od přípravného kempu byl povolán v sobotu a místo v kádru mu uvolnil Jon Gillies. Rittich kryl v závěrečném vystoupení základní části záda Elliotovi a dočkal se šance za stavu 1:2. Už v průběhu utkání jej na tuto možnost připravil trenér brankářů Calgary Jordan Sigalet.

"Sigi mi to řekl ve druhé třetině, takže jsem byl připravený," podotkl Rittich. Calgary už v té době vědělo, že udrží pozici první divoké karty v Západní konferenci, protože Nashville mezitím dohrál ve Winnipegu a po porážce 1:2 ztratil šanci se před Flames z poslední postupové pozice dostat.

Calgary si Ritticha stihlo před play off otestovat v NHL. Českého gólmana překonal jen 52. minutě v přesilové hře Daniel O'Regan, který těsně před Rittichem tečoval střelu Marca-Edouarda Vlasica. "Byla to moje první zkušenost s NHL, je to příjemný pocit. Ale prohráli jsme, což mě mrzí," doplnil Rittich.

V AHL udržel v 28 duelech pětkrát čisté konto, což ho řadí na druhé místo statistik. Udržel si průměr 2,30 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,1 procenta. Před sezonou NHL dostal v přípravě šanci se ukázat také jen v jednom zápase na 20 minut a z šesti střel při výhře ve Winnipegu 3:0 neinkasoval.

Po příchodu z prvoligové Jihlavy debutoval Rittich v české extralize v sezoně 2014/15 a před odchodem do NHL stihl odchytat 81 utkání s průměrem 2,78 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 90,9 procenta a šestkrát udržel čisté konto. Před mistrovstvím světa v Rusku se zapojil i do přípravy národního týmu, ale v zápase šanci nedostal. Nyní si jako sedmnáctý český gólman v historii zachytal v NHL.

"Je to opravdu dobrá zkušenost. V celém tom zázemí je vidět, jaká je NHL soutěž. Všechno je jiné," popsal rozdíly se svými dosavadními působišti i AHL Rittich, který se stal 220. českým hráčem v NHL. V této sezoně se objevil jako sedmý nováček po obránci Michalu Kempném a útočnících Lukáši Sedlákovi, Ondřeji Kašem, Martinu Frkovi, Jakubu Vránovi a gólmanovi Marku Langhamerovi.