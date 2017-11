Praha/Calgary - Český brankář David Rittich z Calgary si v sobotu maximálně užil svůj první plnohodnotný zápas v NHL. Pětadvacetiletý odchovanec Jihlavy v něm vychytal na ledě Colorada výhru 3:2. V druhé sezoně v zámoří po příchodu z Mladé Boleslavi se Rittich objevil v brance Flames v soutěžním zápase podruhé. Předtím se dočkal jen na posledních 20 minut posledního utkání v minulém ročníku.

Kouč Glen Gulutzan mu v sobotu dal příležitost a nechal odpočívat vytíženou jedničku Mikea Smithe. Rittich se odvděčil 24 úspěšnými zákroky a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Vedení Flames jej předtím povolalo z farmy ve Stocktonu z nižší AHL místo švédského gólmana Eddieho Läcka. Už v pátek Rittich kryl na lavičce záda Smithovi v duelu na ledě Dallasu (4:6).

"Užíval jsem si to strašně moc. Víc než ten můj první start, protože jsem byl teď začínající gólman. Bylo to pro mě super, bavil jsem s tím a jsem strašně moc rád, že to dopadlo dobře," řekl Rittich v rozhovoru pro agenturu Sport Invest Marketing, která jej zastupuje.

Na další start v NHL čekal od 8. dubna, kdy na závěrečnou třetinu v San Jose při porážce 1:3 nahradil tehdejší jedničku Flames Briana Elliotta. Připsal si devět úspěšných zákroků a inkasoval jeden gól. Tuto zkušenost nyní ocenil a skvělou formu z farmy prodal i o patro výš. "Pomohlo mi, že jsem už v minulé sezoně nakoukl do NHL, i když jen na dvacet minut," přiznal Rittich.

Na farmě v této sezoně vychytal ze šesti zápasů pět výher, má průměr 2,17 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků 93,1 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Současná forma je podle něj souběhem více faktorů. "Já jsem rád, že mě to trefuje. Občas padnu na pravý bok a ono mě to trefí na levý... Možná je to taky dobrý trénink přes léto. Samozřejmě v hlavě už trošku mám to, že jsem tady druhý rok, už vím, jak to tady chodí. Sám sobě jsem ukázal cestu, kterou bych měl jít. Dokázal jsem si, že je dobrá, nemám to vzdát a mám si jít za svým snem," prohlásil Rittich.

Hned v prvním celém zápase v NHL se dostal mezi tři jeho nejlepší hráče. "Nevím, jestli je to úplně důležité, ale určitě mě to potěšilo. Ale stejně furt pro mě bylo nejdůležitější vyhrát a to se podařilo. Že pak přijde to ohodnocení, tak to už je jen takový bonus. Hlavní je vyhrát a připsat si vítězství do statistik," podotkl Rittich.

Před vystoupením v Denveru nepociťoval nervozitu. "Já nejsem typ nervózního člověka, takže jsem do zápasu šel s klidnou hlavou a pomohla mi hrozně první střela. Ta byla jednoduchá, nevypadla mi a to mě ještě víc uklidnilo," popsal Rittich.

"Možná kdyby se tam stalo něco jiného, vypadlo mi to nebo nedej bože bych dostal gól, tak by na mě možná něco padlo. Měl jsem dobrou rozcvičku před zápasem, i Jarda (Jágr) mi řekl, že doufá, že takhle budu vypadat i v zápase, tak jsem se trošku pobavil," řekl Rittich.

Užívá si také, že je v jednom týmu s pětačtyřicetiletou legendou. "Je to spíš takový zajímavý pocit. Když si to vezmu, že by mi někdo před deseti lety řekl, že budu hrát s Jágrem, tak si budu klepat na čelo, že je to blázen. To jsem byl někde v dorostu v Jihlavě a Jarda Jágr už měl dávno za sebou deset sezon v NHL," uvedl Rittich.

Jágr je pro něj velkou inspirací. "Je něco neskutečného, že s ním můžu trénovat. Vidět, co dělá na suchu a co na ledě. Jak je možné, že je ve svém věku furt na špici NHL a co všechno tomu musí obětovat. Je to pro mě nová zkušenost, strašně si jí vážím. Jsem rád, že se můžu učit od takových hokejistů, jako je Jarda, nebo i od Mikea Smitha v bráně, protože je skvělý," řekl Rittich.

Rád by upevnil svoji pozici v Calgary. Ale netuší, kolik dostane dalších příležitostí. "To je spíš otázka pro trenéry. Já doufám, že jsem ukázal, že bych tady mohl být, a nějaký další start bych mohl přidat. Jsem strašně rád za tu šanci, kterou mi Calgary dalo. Povolalo mě nahoru a hned druhý zápas mi dali. Jsem nadšený, strašně si to užívám a doufám, že to bude pokračovat i dál," dodal Ritich.