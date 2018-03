New York - Hokejový brankář David Rittich inkasoval ve středečním utkání NHL čtyřikrát během deseti minut a s Calgary prohrál na ledě Colorada 2:5. Kanadský klub promarnil v zápase dvoubrankový náskok, který měl v úvodu druhé třetiny po trefě Michaela Frolíka. Rittich kryl 29 střel.

Frolík vstřelil Coloradu gól i před týdnem a pomohl tím Calgary k výhře 5:1. Český útočník tentokrát zakončil zblízka bekhendem pohlednou kombinaci celého útoku a desátou trefou sezony zvyšoval náskok týmu na 2:0. Jenže domácí v rozmezí 29. až 39. minuty otočili skóre čtyřmi góly.

Rittich inkasoval dvakrát v rozmezí 68 sekund po střelách z levého kruhu. Nathan MacKinnon našel v přesilové hře volné místo u bližší tyče, Nikita Zadorov se trefil na opačnou stranu. Při třetím gólu Colorado vyšachovalo hostující obranu a Tyson Barrie střílel do odkryté branky. Vydařenou pasáž domácích korunoval po další hezké akci Matt Nieto. Zbývající gól padl v závěr při power play.

"První gól nás nakopl," řekl MacKinnon, který potrestal jeden z faulů soupeře. A právě na nedostatek disciplíny si trenér Calgary Glen Gulutzan stěžoval. Jeho svěřenci dostali 11 trestů a celkově 33 minut.

"Dnešní výsledek se odvíjí od naší disciplíny, která ale také začíná u mě. Nereagoval jsem na některé verdikty a měl jsem," uvedl kouč. Zejména se mu nelíbilo, že rozhodčí vyloučili ve třetí třetině Johnnyho Gaudreaua na dvě plus deset minut. Lídr Calgary byl nejdříve zasažen vysokou holí, ale sudí mu udělili menší trest, protože podle nich zákrok přihrál. A po nesportovním projevu na trestné lavici mu přidali osobní trest.

Rittich, který si první výhru v NHL připsal právě v Coloradu, nastoupil poprvé od 21. února, kdy schytal sedmigólový příděl od Vegas. I když začal dobře a v úvodní třetině kryl 11 střel, Calgary s jihlavským odchovancem v brance prohrálo počtvrté v řadě a vypadlo z osmičky pro play off. Na tu ztrácí jeden bod stejně jako Colorado, které se na Calgary dotáhlo.

"Ve srovnání s minulou sezonou je to obrat o 180 stupňů. Loni jsme už touhle dobou neměli o co hrát. Budeme se snažit pokračovat ve stejných výkonech, abychom se do play off protlačili," řekl MacKinnon. Avalanche skončili předchozí ročník beznadějně poslední se 48 body a pouhými 22 výhrami. "Asi nikdo netipoval, že budeme teď tak vysoko," pousmál se Barrie.

I když je Tampa Bay lídrem soutěže, prohrála během dvou týdnů podruhé s Buffalem, nejhorším týmem Východní konference. Vinu nese i její obránce Andrej Šustr, který chyboval v 53. minutě u vyrovnávacího gólu na 1:1. Český obránce nezpracoval dobře puk, o který ve vlastním pásmu přišel, a hostující útočník Evan Rodrigues vyrovnal. Výhru 2:1 vystřelil Buffalu v prodloužení Jason Pominville. Tampa Bay postrádala nejproduktivnějšího hráče ligy Nikitu Kučerova, jenž se minule zranil.

Týmy St. Louis i New York Rangers zastavily sérii proher, která trvala shodně sedm zápasů. Blues udolali Detroit 2:1 a u obou branek si připsal kladný bod Dmitrij Jaškin, přestože neskóroval ani na gól nepřihrál.

Rangers sice ve Vancouveru prohospodařili vedení 3:0, který měli už ve 13. minutě, ale nakonec zvítězili 6:5 v prodloužení. I přes pět inkasovaných gólů patřil k hvězdám zápasu Henrik Lundqvist, neboť zneškodnil padesát střel. Gólem podpořil výhru Vladislav Naměstnikov, a to při prvním startu v dresu Rangers po výměně z Tampy.

