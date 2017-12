Praha - Slavný bubeník a bývalý člen The Beatles Ringo Starr vystoupí 19. června v pražském Kongresovém centru. Bude to jeho druhá návštěva České republiky. Poprvé vystoupil v Praze v červnu 2011. Koncert bude součástí jeho evropského turné, které absolvuje se svým All Starr Bandem. ČTK o tom za pořádající společnost Pragokoncert Bohemia informoval Vladimír Sendler.

"Turné Ringo Starra bylo připraveno nejen na podporu jeho nového, skvěle hodnoceného alba Give More Love. Na koncertech také zazní všechny zásadní hity The Beatles jako Yellow Submarine, I Wanna Be Your Man, With A Little Help From My Friends a další," uvedl Sendler.

All Starr Band je kapelou plnou hudebních hvězd. Jeho členy jsou Colin Hay (Men At Work), Graham Gouldman (10cc), Steve Lukather (Toto), Gregg Rolie (Santana, Journey), Warren Ham (Kansas, Olivia Newton - John) nebo Gregg Bissonette (David Lee Roth, Joe Satriani, Bee Gees). "Ringo je znám tím, že dává prostor i svým spoluhráčům. Dá se tedy očekávat, že v Praze zazní hity jako I’m Not in Love od 10’cc, Rosanna od Toto anebo Down Unde z repertoáru Men At Work," podotknul Sendler.

Předprodej vstupenek v cenách od 1590 do 4590 korun bude zahájen 18. prosince.

Sedmasedmdesátiletý Ringo Starr se proslavil svérázným, byť technicky spíše jednoduchým stylem hry na bicí. Ke svému uměleckému jménu přišel Richard Starkey díky své oblibě v prstenech (Ringo) a zkrácením příjmení (Starr). Od rozpadu Beatles se věnuje sólové dráze. Velkého úspěchu se dočkala jeho třetí deska Ringo z roku 1973. Vedle hudby se věnoval i filmu. Prozatím má na svém kontě 19 studiových alb, 37 filmových rolí a nespočet hostování na albech jiných slavných kolegů.