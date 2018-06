Praha - Slavný bubeník a bývalý člen The Beatles Ringo Starr dnes po sedmi letech opět v pražském Kongresovém centru představil své hudební přátele. Při jeho druhé návštěvě České republiky s ním ve vyprodaném sále vystoupili v obměněném All Starr Bandu známí muzikanti ze zavedených kapel. Vedle písní Ringa Starra a Beatles tak zazněly hity z repertoáru skupin Men At Work, 10cc, Toto nebo Carlose Santany. Stejně jako v roce 2011 koncert vyvrcholil známou písní Beatles With A Little Help From My Friends, která v závěru přešla do Lennonovy protiválečné hymny Give Peace a Chance.

Sedmasedmdesátiletý Ringo Starr zahájil vystoupení rokenrolem Matchbox od Carla Parkinse. Následovala čtyřicet let stará píseň It Don't Come Easy, první Starrův sólový singl po rozpadu Beatles. Starr, který se představil jako bubeník a zpěvák, od úvodních minut komunikoval s nadšeným publikem. Poklepáním na zápěstí například gestem napomenul dvojici, která během písně dorazila pozdě na své místo.

Diváky jako první zvedl ze sedaček Steve Lukather hitem kapely Toto Rosanna a ochranka bránící pohybu lidí směrem k pódiu měla plné ruce práce i při následující skladbě Down Under z repertoáru Men At Work, kterou zazpíval Colin Hay. Klávesista Gregg Rolie nabídl několik písní Santany včetně jeho největšího hitu Black Magic Woman. Graham Gouldman zase připomněl úspěšné skladby 10cc jako I'm Not in Love a Dreadlock Holiday.

Zkušeným muzikantem je i druhý bubeník Gregg Bissonette, který hrál mimo jiné s Electric Light Orchestra a v roce 2001 získal spolu s Larrym Carltonem a Stevem Lukatherem za No Substitutions cenu Grammy za nejlepší popové album roku.

Starr ze svého nového alba Give More Love zazpíval pouze titulní píseň, jinak posluchačům nabídl hit ze své sólové kariéry Photograph a několik skladeb Beatles. Zaplněný sál aplaudoval písním jako I Wanna Be Your Man nebo Don't Pass Me By, známé v podání Jiřího Schelingera s českým textem Namále mám. Starr a jeho spoluhráči působili dojmem, že baví nejen publikum, ale i sebe navzájem. Vystoupení prokládali drobnými muzikantskými vtípky, třeba když na úvod Yellow Submarine citovali úvodní takty skladby Led Zeppelin Stairway to Heaven.

Starr se proslavil svérázným, byť technicky spíše jednoduchým stylem hry na bicí. Ke svému uměleckému jménu přišel Richard Starkey díky své oblibě v prstenech (Ringo) a zkrácením příjmení (Starr). Od rozpadu Beatles se věnuje sólové dráze. Velkého úspěchu se dočkala jeho třetí deska Ringo z roku 1973. Vedle hudby se věnoval i filmu. Prozatím má na svém kontě 19 studiových alb, 37 filmových rolí a nespočet hostování na albech jiných slavných kolegů.