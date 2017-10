Bratislava - Slovan Bratislava odvolal českého trenéra Miloše Říhu, jenž slovenský klub hrající Kontinentální hokejovou ligu vedl od léta roku 2015. Tým se sedmi českými hokejisty převzal Bělorus Eduard Zankovec a s klubem se dohodl na smlouvě do konce sezony.

Vedení Slovanu se rozhodlo Říhu odvolat po čtvrteční domácí porážce 0:1 s Nižním Novgorodem. Bratislavský klub je po osmnácti odehraných zápasech v tabulce Západní konference předposlední dvanáctý a na postup do play off ztrácí sedm bodů.

"Herní projev mužstva ani dosažený bodový zisk od začátku aktuálního ročníku KHL se neztotožňují s našimi představami. Věříme, že tímto rozhodnutím do kabiny přineseme nový impulz, jenž se odrazí už v příštích zápasech," uvedl na klubovém webu generální manažer Patrik Ziman.

Říha ve své premiérové sezoně na lavičce Slovanu v KHL dovedl tým do vyřazovacích bojů o Gagarinův pohár. V uplynulém ročníku na play off nedosáhl. Zkušený český trenér vedl Slovan už ve slovenské extralize a získal s ním v letech 2002 a 2005 mistrovské tituly.

"Miloš Říha se zapsal do historie Slovanu jako jeden z jeho nejúspěšnějších trenérů. Nejde jen o jeho působení u mužstva v KHL a velkou zásluhu na postupu Slovanu do play off o Gagarinův pohár v sezoně 2015/16. V paměti fanoušků navždy zůstanou i oba mistrovské tituly z let 2002 a 2005, stejně jako mimořádně poctivá a oduševnělá práce, kterou se ve Slovanu vždy vyznačoval," řekl Ziman.

Osmapadesátiletý Říha před Slovanem v KHL vedl Spartak Moskva, Atlant Mytišči, Petrohrad a Omsk. V české extralize trénoval Zlín, Pardubice, Karlovy Vary a pražskou Spartu.

O deset let mladší Zankovec působil v uplynulém ročníku v Astaně, kterou dovedl do druhého kola Gagarinova poháru, což byl nejlepší výsledek Barysu v KHL. Předtím bývalý reprezentant vedl například národní tým rodného Běloruska a jako asistent působil v Omsku a Petrohradu.