Praha - Olympijský vítěz Robert Reichel bude asistentem trenéra Miloše Říhy u hokejové reprezentace. Brankáře bude mít na starosti Zdeněk Orct, realizační tým se ještě o jedno až dvě jména doplní. První spolupracovníky nástupce Josefa Jandače schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH).

"Realizační tým ještě není kompletní. Miloš Říha si nechává jedno až dvě místa, na kterých usilovně pracuje," řekl generální sekretář ČSLH Martin Urban novinářům. Není přitom stanoveno, že musí jít o dva asistenty. Kompletní realizační tým by měl výkonný výbor schválit 6. srpna.

O dva týdny později by se národní mužstvo mělo poprvé sejít a absolvovat tréninkový kemp v Přerově. "Zřejmě bude pozvaný širší okruh hráčů a postaví se v podstatě dva týmy. Mělo by se jednat o čtyř- až pětidenní soustředění, na kterém by si zahráli proti sobě a seznámili se s novým vedením," uvedl Urban. Reprezentační přestávka je oficiálně od 20. do 26. srpna.

Říha po jmenování na post kouče reprezentace avizoval, že stejně jako jeho předchůdce plánuje spolupracovat s Jiřím Fischerem, který byl nejprve skautem a poté generálním manažerem. Momentálně to ale není jisté. "V současné době to neplatí," řekl Urban. Novým generálním manažerem byl již jmenován Petr Nedvěd.

Šestačtyřicetiletý Reichel, který vedle olympijského zlata z Nagana získal i tři tituly mistra světa, v minulosti působil u mládežnických reprezentací. O dva roky starší Orct trénuje gólmany v extraligovém Litvínově.