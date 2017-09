Řidičům se otevřela 20. září odpoledne dálnice D8 přes České středohoří bez omezení. Doposud byl provoz sveden kvůli nestabilnímu svahu do dvou jízdních pruhů. Nyní jsou otevřeny všechny čtyři a dálnice je podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla bezpečná. Na snímku je D8 u Prackovic.

Prackovice (Litoměřicko) - Řidičům se otevřela dálnice D8 přes České středohoří bez omezení. Doposud byl provoz sveden kvůli nestabilnímu svahu do dvou jízdních pruhů a od dnešního rána byla trasa kvůli cvičení hasičů a kontrole tunelů zavřena. Nyní jsou otevřeny všechny čtyři pruhy a dálnice je podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla bezpečná.

Poslední úsek dálnice z Prahy přes Ústí nad Labem k hranici s Německem se mezi Lovosicemi a Řehlovicemi otevřel loni v prosinci. Krátce před tím rozhodlo ŘSD o omezení kvůli nestabilnímu podloží u prackovické estakády, kde byl provoz sveden do jednoho pásu. ŘSD úsek zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu.

Otevření plného profilu neznamená podle Rýdla konec prací na dálnici. "Je to zimní pauza, kdy budeme velmi pečlivě sledovat stavbu a její okolí a zároveň se budeme připravovat na příští rok, kdy začne druhá fáze dodatečného kotvení tady nad Prackovicemi," řekl Rýdl. Na jaře tak budou pokračovat stavaři s injektážemi pod klíčová místa stavby, jako jsou pilíře, kvůli stavebním pracím se bude střídavě uzavírat vždy jeden ze dvou mostů. Náklady na stabilizaci svahu činí zhruba 300 milionů korun.

Po dobu dnešního uzavření dvanáctikilometrového úseku výrazně zhoustla doprava na obou objízdných trasách. Kolony kamionů stály na sjezdu silnice I/8 u Teplic a silný provoz byl i na komunikaci I/30 podél Labe. Na těchto silnicích řešila policie před otevřením dálnice řadu tragických nehod.

První auta projela v doprovodu policie prackovickým tunelem dnes osm minut po třetí hodině odpoledne. D8 je podle Rýdla bezpečná. "Uvádíme provoz do plného profilu, dáváme tím najevo, že D8 je složitá stavba, má své potíže, které řešíme, ale je v každém případě bezpečná. Je to stavba, která je projektovaná na životnost minimálně 100 let," uvedl Rýdl.

Nestabilní svah silničáři sledují i sondami. Na problémy se stabilitou okolních svahů už před zahájením stavebních prací upozorňovali ekologičtí aktivisté. V roce 2013 se na rozestavěnou dálnici sesunula půda, sesuv poničil i železniční trať.