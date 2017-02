Praha/Ústí nad Labem - Místo vládou slibovaných tisíců korun stoupnou podle odborů letos mzdy řidičů linkových autobusů v některých regionech pouze o stovky. Odboráři v Ústeckém kraji se již proto rozhodli stávkovat. V Jihomoravském kraji platí stávková pohotovost a v dalších krajích situace závisí na výsledcích vyjednávání odborů s dopravci. O dalším postupu se bude rozhodovat ve středu na jednání celostátního Odborového svazu dopravy a po pondělním jednání Asociace krajů ČR s vládou. Od ní chce kraj peníze, které by dopravcům přeposlal.

Celodenní stávku vyhlásili v Ústeckém kraji na 8. března řidiči autobusů firmy BusLine, která zajišťuje pro kraj zhruba 50 procent linkové přepravy, teplické firmy Arriva a podniku Autobusy Karlovy Vary. MHD se stávka netýká. ČTK dnes o vyhlášení stávky informoval předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka. Podle něj metodika ministerstva práce a sociálních věcí umožňuje sčítat původní mzdu s prémiemi. Pokud součet dá vládou nově stanovenou částku 98,10 Kč na hodinu, nedostanou řidiči podle odborářů téměř nic navíc oproti roku 2016.

Vláda loni rozhodla, že od letošního ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu na 98,10 Kč na hodinu. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tehdy sdělil, že minimální garantovaný příjem řidiče autobusu při 60 hodinách čekání a rozvržené pracovní době v rozsahu 168 hodin se tak zvýší asi o 7800 Kč měsíčně. Někteří řidiči již výplaty za leden dostali, podle Kuchynky je metodika výplat v celém Česku stejná. "Na základě těchto dat jsme si spočítali, že navýšení nebude v řádech tisíců, ale stovek. To opravdu nepomáhá stabilizaci oboru," uvedl.

"Plně jsme vyhověli podmínkám nařízení vlády, nicméně to, co jim bylo slibováno, to samozřejmě (řidiči) na výplatních páskách neviděli," řekl dopravní ředitel Arrivy Petr Havlík. "Sami ze svého jsme počátkem roku navýšili platy řidičům podle zákonného minima. Rozumím ale řidičům, že to nesplnilo jejich očekávání," dodal generální ředitel firmy Daniel Adamka.

Na jižní Moravě trvá stávková pohotovost, kterou odboráři vyhlásili v pátek. Zhruba polovina dopravců nevyplatí řidičům vyšší mzdy podle vládního nařízení a ostatní pouze v lednu, dále nebudou mít peníze. V pondělí jednali odboráři s vedením kraje a vnímají snahu problém řešit.

V Libereckém či Olomouckém kraji se podle informací ČTK zatím stávky nechystají. Řidiči společnosti Arriva Východní Čechy, která zajišťuje dopravu třeba v Pardubickém kraji, mají již v lednových mzdách navýšení nařízené vládou zahrnuté. Vedení firmy ale zatím nemá jasno, který z krajů náklady na růst mezd uhradí.

Problém s naplňováním vládního nařízení je i v některých dalších krajích. V několika si politici nejsou jisti, jak dopravcům platby zvýšit, aby nevznikl právní problém. Třeba Královéhradecký kraj ale již rozhodl, že pošle dopravcům na zvýšení mezd zálohu 6,5 milionu korun. Peníze dostane 12 dopravců a použijí je ve výplatách v prvním čtvrtletí.