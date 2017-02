Ústí nad Labem - Stávka řidičů v linkové autobusové dopravě kvůli mzdám se definitivně uskuteční v Ústeckém kraji 8. března. Připojí se k ní 514 šoférů, kteří zajišťují provoz linkových autobusů na 80 procentech území kraje. ČTK to dnes řekl za odboráře podniku BusLine Jiří Kuchynka.

Odboráři na severu Čech se tedy rozhodli, že nebudou čekat, jak dopadne ultimátum, které daly ve středu dopravní odbory kvůli mzdám řidičů autobusů vládě, krajům a zaměstnavatelům. Ultimátum vyprší 15. března, poté jsou dopravní odbory připraveny vyhlásit stávku.

Jihomoravský kraj dá 100 milionů navíc na vyšší mzdy řidičů autobusů

Brno - Jihomoravský kraj letos zvýší autobusovým dopravcům platby o 100 milionů korun nad rámec smluv na platy řidičů. Zastupitelstvo dnes schválilo převod potřebných peněz do fondu integrovaného dopravního systému. Kraj tak chce přispět ke zrušení stávkové pohotovosti, kterou odboráři za řidiče vyhlásili před dvěma týdny. Podle nařízení vlády se měla od ledna zvýšit minimální výše platu řidičů linkových autobusů, ale dopravci na to nemají peníze. Nedala na to peníze ani vláda. Navýšení platů by ročně mělo činit kolem 100 milionů korun. Podpora od kraje by tak měla vyřešit situaci pro letošní rok, o dalších letech se bude jednat.

Zastupitelstvo schválilo převod 85 milionů do fondu, 15 milionů je tam z loňského roku. Převod schválilo všech 63 přítomných zastupitelů.

Podle mluvčí kraje Moniky Brindzákové je v kraji 19 autobusových dopravců. Celkové roční náklady na jejich zajištění jsou 1,1 miliardy korun. Polovinu pokrývá utržené jízdné, polovinu dává kraj z rozpočtu. Smlouvy jsou však dlouhodobé, podpora kraje zatím řeší jen letošní rok. "Zatím není zákonný nástroj, jak uvolnit peníze v plné výši. Proto se to zatím vyřeší tímto způsobem a budeme nadále jednat s dopravci i odboráři a také s vládou, aby se spolupodílela," řekla ČTK Brindzáková.

Kraj může ze zákona navýšit platby až o deset procent, zároveň však nejvýše o 5,7 milionu korun na jednu smlouvu po dobu jejího trvání. Obvykle je smlouva na deset let. Kraj však našel způsob, jak dopravcům pomoct pokrýt větší část navýšení. Nedá totiž 5,7 milionu korun na jednu smlouvu s dopravcem, ale na jednu oblast. Tím pádem někteří dopravci, kteří mají více oblastí, na ně dostanou více peněz. Podle Brindzákové tento způsob povolilo ministerstvo.

Řidiči mají od ledna dostávat podle nařízení vlády 98,10 koruny za hodinu jízdy. Loni to bylo 71,60 Kč. Zvýšil se i příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na 88 korun za hodinu. Průměrná mzda řidičů se loni na jihu Moravy pohybovala okolo 20.000 až 25.000 korun. Průměrné náklady se nařízením vlády zvýšily zhruba o 2,80 koruny na kilometr.