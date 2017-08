Praha - Pražský okruh mezi D1 a D5 bude od dnešního poledne na 24 hodin uzavřen mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Důvodem je kontrola požárního a bezpečnostního zařízení tunelů Cholupice a Lochkov. V noci na neděli bude kvůli zátěžovým zkouškám uzavřena i dálnice D1 mezi Velkou Bítěší a Devíti Kříži. Řidiči v Praze musí také počítat s nočním uzavřením tunelu Mrázovka kvůli čištění kamer.

Uzavřený úsek pražského okruhu mezi sjezdy na třetím a 15. kilometru mohou řidiči objet ve směru od D1 po pražské Jižní spojce, Barrandovském mostě a po Strakonické zpět na okruh. Po stejných komunikacích lze uzavírku objet i ve směru od D5 k D1. Ředitelství silnic a dálnic bude v uzavřeném úseku testovat požárně-bezpečnostní zařízení u tunelů a rovněž se v místě uskuteční cvičení hasičů a záchranářů. "Povinnost těchto zkoušek vyplývá pro ŘSD ze zákona," uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na D1 mezi sjezdy Velká Bíteš (sjezd na 162. km) a Devět Křížů (sjezd na 168. km) ve směru na Brno budou řidiči objíždět uzavřený úsek od dnešních 23:00 do nedělních 3:00. Objížďka povede po silnici I/37 do města Velká Bíteš, odtud po silnici II/602 k mimoúrovňové křižovatce Devět křížů a odtud dále na D1. Ve směru na Prahu bude D1 uzavřena v neděli od 3:00 do 7:00.

V hlavním městě musí řidiči na pražském okruhu počítat s noční uzavírkou tunelu Mrázovka, a to od dnešních 23:00 do nedělních 05:00. Důvodem je čištění kamer v tunelu.