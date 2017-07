Brno - Řidiči brněnského dopravního podniku si mohou o letošních prázdninách vydělat až 7000 korun navíc. Jedná se o motivační příspěvek, který vedení zavedlo vzhledem k velkému počtu dovolených a tomu, že řadu měsíců chybí do ideálního stavu až 100 řidičů, především u autobusů. Stejně jako loni také dostávají všichni řidiči příplatek 50 korun za den, kdy venkovní teplota překročí 30 stupňů, řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová.

Řidiči autobusů a obecně v dopravě chybějí po celé republice. V Brně se však zatím nestalo jako v některých jiných městech, že by kvůli jejich nedostatku nevyjely některé spoje. "Všechny spoje garantované v jízdním řádu vyjíždějí," uvedla Lukšová. Jejich obsazení však není jednoduché, proto dopravní podnik sáhl k motivačnímu příspěvku. "Jeho výše se určuje podle počtu hodin odježděných navíc k základní pracovní době. Za měsíc lze nejvíce získat 3500 korun," uvedla Lukšová.

S dlouhodobým problémem nedostatku řidičů se dopravní podnik potýká i přes to, že nabízí ve srovnání s jinými autobusovými dopravci na jižní Moravě téměř nejvyšší mzdu a vůbec například nemusel řešit dopad vládního nařízení o minimální hodinové mzdě. Zatím loni si v prvním pololetí přišel řidič průměrně při započítání přesčasů na 161 korun za hodinu, letos to bylo 170 korun. Za měsíc to je nárůst z 28.160 na 29.740 korun, což je více než průměrná mzda v Jihomoravském kraji. U samotných řidičů autobusů rostla mzda zhruba o pět procent meziročně na více než 31.000 v prvním pololetí. Ještě rychleji rostl plat řidičům tramvají, naopak nejméně řidičům trolejbusů.

Aktuálně má dopravní podnik zhruba 1400 řidičů, 600 z toho je autobusových. Dělá i různé náborové kampaně, aby přilákal více žen či studenty, kteří mohou jezdit brigádně. Několik nových řidičů tak přišlo, dlouhodobý problém však zůstává.