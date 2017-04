Praha - Řidiči linkových autobusů od dnešní půlnoci stávkují kvůli nízkým mzdám. Stávka vyhlášená jako celostátní nakonec zřejmě postihne pět krajů, ale ve větším rozsahu pouze Jihomoravský kraj. Tam dnes zřejmě nevyjedou spoje na 67 autobusových linkách z 225, částečně pojedou na 61 linkách. Spoje MHD v Brně a linky z Brna do okolních vesnic s označením do čísla 99 pojedou bez omezení. V ostatních krajích se čekají protesty pouze lokální.

Odradit řidiče od protestů chce premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tím, že vláda ve středu schválila uvolnění 420 milionů korun na pomoc krajům kvůli zvýšení mezd řidičů. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl České televizi, že čtvrteční stávce řidičů tento krok vlády nezabrání.

V Ústeckém kraji bude podle Asociace krajů stávkovat jediný dopravce, který zajišťuje dopravu ve Šluknovském výběžku. V Olomouckém kraji stávka postihne Jesenicko a Šumpersko, ale ještě v noci nebylo známo, jakou bude mít formu. Ve Zlínském kraji budou stávkovat dva dopravci zajišťující 0,2 procenta z linkové dopravy. V Pardubickém kraji stávka postihne pět linek zajišťujících dopravu mezi Orlickoústeckem, Svitavskem a Olomouckým krajem. V České Lípě v Libereckém kraji plánují stávkovat řidiči MHD, ostatní autobusové linky budou pravděpodobně v plném provozu.

Šoféři linkových autobusů chtějí protestem poukázat na nízké mzdy v oboru, které v řadě případů nezlepšilo ani vládní nařízení stanovující od začátku roku vyšší minimální mzdu. Vláda stanovila od začátku letošního roku minimální mzdu na 98,10 Kč za hodinu jízdy a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí.

Městské autobusy v České Lípě nevyjely, řidiči stávkují

Autobusy městské hromadné dopravy v České Lípě dnes ráno nevyjely, všichni řidiči vstoupili do stávky. I když se už po třetí hodině ranní sešly v tamních garážích společnosti BusLine více než dvě desítky šoférů, za volant autobusu nikdo z nich nezasedl. Do 05:00 nevyjel ani jediný autobus, řekl ČTK vedoucí střediska Jan Kotek.

"Nemám tu nikoho, kdo by s autobusem vyjel, nemám řidiče, kteří by zajistili ani páteřní linky městské dopravy," řekl Kotek. Celkem by přitom mělo podle něj denní provoz zabezpečit 22 autobusů na 15 linkách. Ještě ráno se vedoucí střediska snažil řidiče přesvědčit o tom, aby od stávky ustoupili, ale neuspěl. "Řekli mi, že nemají dost informací," poznamenal. Kvůli stávce nemůže podle Kotka středisko BusLine zajistit ani linku do Sosnové, kterou jezdí pro Liberecký kraj.

Marně čekala dnes ráno na autobus Jana Skalická, která jezdí do sklářské firmy v českolipské průmyslové zóně v Dubici. O stávce nevěděla, že autobus nepřijel ji překvapilo, odvézt ji proto musel do práce manžel. "Snažíme se najít nějaká náhradní řešení, bohužel ze strany odborové organizace dochází k zastrašování řidičů, kteří stávkovat nechtějí," řekl dnes ČTK předseda představenstva BusLine Radek Chobot.

Řidiči v České Lípě novinářům potvrdili, že nevyjedou. "Obvolávali jsme i brigádníky," řekl předseda tamní odborové organizace Martin Machač. Je podle něj možné, že firma do Liberce přiveze řidiče z jiných středisek, aby alespoň část dopravy zajistila, ti to ale v Lípě neznají a budou mít se zajištěním provozu problémy. "Pokud přivezou řidiče, budou to řidiči z odpoledních směn, kteří nemají za volantem co dělat, protože nedodrželi osmihodinový odpočinek mezi směnami," upozornil Machač.

Řidiči v České Lípě stávkují kvůli nízkým mzdám. Průměrná mzda se tam podle Machače pohybuje kolem 25.000 korun, ale jen za cenu přesčasových hodin a odježděných víkendů. Lidé proto odcházejí. Dohoda odborů s vládou podle něj řidičům městských autobusů víc peněz nepřinesla. "U řidičů linkových autobusů došlo k navýšení mezd, řidiči městských autobusů na tom ale byli šeredně biti," řekl dnes ČTK Machač. Nedostali přidáno, někteří mají dokonce méně. BusLine jim sice slíbil od příštího měsíce i prémie, podle Machače je to ale málo.

Na jižní Moravě dnes nejede 67 linek autobusů kvůli stávce

Kvůli stávce řidičů autobusů na jižní Moravě dnes nevyjede 67 linek z 225. Jedná se o meziměstské linky a MHD v okresních městech mimo Brno, v krajském městě se jezdí bez omezení. Proti středečnímu předpokladu někteří jednotliví řidiči přišli do práce, vyjede tedy více spojů na částečně omezených linkách, kterých je 61, řekl ČTK dispečer organizátora krajské dopravy společnosti Kordis JMK Antonín Chudiak. Nejvíce je postiženo Břeclavsko, Blanensko, Kyjovsko, Vyškovsko a okolí Veselí nad Moravou.

"Zatím vyjely všechny spoje, u kterých se to očekávalo. Řidiči, kteří se nakonec rozhodli přijít do práce, zajistí některé další spoje, ale jsou to jen jednotlivci. Díky tomu například vyjede víc spojů na lince 107 z Vyškova do Brna," řekl Chudiak. Také se podařilo ve spolupráci s jinými dopravci, jejichž řidiči nestávkují, zajistit ranní spoje do Brna a odpolední spoje z Brna na lince 104 do Hevlína. "Nepojede se však až do Laa an der Thaya," dodal Chudiak.

Lidé jsou podle něj informovaní a v dopravních uzlech nevzniká žádný chaos, což potvrdili ve Vyškově a Břeclavi zpravodajové ČTK. "Lidé mohou sledovat buď elektronické panely na zastávkách, nebo v mobilních aplikacích. V úterý a ve středu jsme také odbavili výrazně více dotazů na naši infolinku," řekl Chudiak.

České dráhy dnes také posilují řadu vlaků ráno směrem do Brna a odpoledne z Brna. Na nádraží ráno panoval obvyklý ruch a nikde nevisely žádné informace o stávce. Z Vyškova vyjel v 5:17 speciální vlak do Brna přes Luleč, Rousínov a Brno-Slatinu. Nahradit měl především linku 107, která mezi Brnem a Vyškovem jezdí jen omezeně. Do vlaku se čtyřmi vagony na nádraží ve Vyškově nastoupilo do 100 lidí, vlak byl poloprázdný. Cestující do něj ale ještě přistoupí cestou. "Když České dráhy nahradí nějaké autobusové spoje, je to určitě v pořádku, protože ti lidi se musí dostat nějak do práce," řekla ČTK vlakvedoucí mimořádného spoje Jana Čižmářová.