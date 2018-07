Praha - Tuzemské řidiče čekají při cestě za hranice o víkendu kolony kvůli začátku prázdnin v částech Německa, Rakouska a Nizozemska. Dopravu také zahustí druhá vlna Čechů vyrážejících na dovolené nebo kulturní a sportovní akce. Oznámila to dnes státní organizace BESIP, která se zabývá bezpečností dopravy.

První vlna řidičů z Česka vyjížděla na dovolenou o předchozím víkendu, kdy tuzemským školákům začaly prázdniny. O nadcházejícím víkendu ale podle BESIP vyrazí na silnice další dovolenkáři, a navíc začínají v Německu prázdniny v Berlíně, Braniborsku v okolí Berlína a Hamburku, ale také v jižním Rakousku a na jihu Nizozemska.

Větší provoz bude na silnicích v Česku i okolních zemích také kvůli různým akcím. V Praze se například od čtvrtka do neděle koná sraz motorkářů při příležitosti 115. výročí značky Harley-Davidson, kterého se podle pořadatelů zúčastní až 100.000 lidí. V zahraničí musí motoristé počítat třeba s komplikacemi v okolí rakouského Salcburku kvůli konání hudební akce Electric Love Festival od čtvrtka do soboty. "Pro motoristy to znamená omezení dopravy na dálnici A1 a venkovské silnici L117 a B158. Odjezd návštěvníků je plánován na neděli," oznámil BESIP.

Navíc jsou podle BESIP v rámci rakouského předsednictví EU od 5. července do 14. července zavedeny kontroly na tyrolských hranicích s Německem a Itálií, s výjimkou Východního Tyrolska. Při cestě do Chorvatska, které je jedním z nejoblíbenějších cílů tuzemských turistů, pak mohou řidiče zdržet kolony hlavně na dálnicích A3 od Maďarska po Záhřeb, A1 od Záhřebu po Zadar a A6 u Rijeky a hraničních přechodech se Slovinskem a Maďarskem.

BESIP také upozornil na vysoké pokuty hrozící v cizině za to, že řidič nemá koupenou, nebo správně umístěnou dálniční známku. Ve Slovinsku mohou motoristé dostat pokutu až 800 eur (téměř 21.000 Kč), v Rakousku 120 eur (přes 3100 Kč) a ve Švýcarsku 190 eur (téměř 5000 Kč).