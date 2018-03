Praha - Řidiči musejí o nadcházejícím prodlouženém víkendu počítat na dálnicích s výrazným omezením provozu. Kvůli instalaci dopravního značení před opravami bude doprava ode dneška svedena v každém směru do jednoho jízdního pruhu na třech úsecích dálnice D1 ve středních Čechách a na Vysočině a na prvních osmi kilometrech dálnice D11 za Prahou. Omezení má trvat většinou až do pondělí. Podle zkušeností z minulých let policie o Velikonocích na silnicích očekává až o třetinu vyšší provoz.

Opravy budou motoristy o víkendu zdržovat také na ústecké dálnici D8, kde bude pokračovat obnova vozovky mezi pátým a druhým kilometrem ve směru na Prahu. Informace o omezeních zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na D1 má do nedělního odpoledne trvat zúžení na šestikilometrovém úseku mezi sjezdy na Hořice a Koberovice na Pelhřimovsku. Jen jeden jízdní pruh v každém směru budou mít řidiči k dispozici také na dvou sedmikilometrových úsecích mezi Ostředkem a Šternovem na Benešovsku a mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou na Žďársku. Zde má omezení trvat do pondělního poledne. Do pondělí se má protáhnout i zúžení na D11 za Prahou.

Provoz na D1 tak bude o velikonočním víkendu zpomalen celkem na 40 kilometrech. Stavbaři budou pracovat na pěti úsecích, na dvou opravy zahájili už dřív. Mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem u 104. kilometru se tak ve směru na Prahu jezdí jedním pruhem, na Brno ve dvou provizorních pruzích. Do zúžených pruhů ve směru na Prahu je provoz sveden na šesti kilometrech mezi Jihlavou a Velkým Beranovem.

Po instalaci dopravního značení se bude ve třech nově opravovaných úsecích jezdit od neděle nebo pondělí už ve dvou jízdních pruzích v každém směru. Rekonstrukce dálnice zde potrvá do druhé poloviny července, rychlost bude zpravidla omezena na 80 kilometrů v hodině.