Praha - Řidiče čeká na silnicích rušný víkend. Na prázdninovou cestu se vydá mnoho turistů z německých spolkových zemí Bavorska a Bádenska-Württenberska, kde o tomto víkendu začínají letní prázdniny. Uvedl to Besip v dnešní tiskové zprávě. Zatímco na jihu Německa letní prázdniny začnou, v jiných částech Německa nebo v některých severských zemích naopak skončí. Situace tak bude podle Besipu náročná na cestách ve všech směrech.

Hustý provoz Besip očekává například na cestách do Vídně a Budapešti. Mnoho motoristických fanoušků se vydá na víkendový závod Formule 1, který se koná v Budapešti. Případné kolony tak mohou řidiči očekávat na dálnici A2 z Grazu a také za Vídní i Fischamedu, kde je dálnice A4 kvůli opravám zúžena do dvou jízdních pruhů. Na zpáteční cestě musí motoristé počítat s komplikacemi u hraničního přechodu Nickeldorf.

Opravy silnic zkomplikují dopravu i při cestě do Chorvatska. Až do poloviny září budou pokračovat opravy vozovky dálnice A3 vedoucí z Maďarska do Záhřebu. V místě se jezdí jedním zúženým jízdním pruhem v každém směru za snížené rychlosti 80 km/h a v letní dopravní špičce se zde podle Besipu tvoří kolony. Kvůli poškozené vozovce je omezena rychlost na 50 km/h na mostě Rječina před tunelem Trsat u Rijeky ve směru na hraniční přechod Rupa.

Uzavírky budou pokračovat také na tuzemských tazích. Na páteřní dálnici D1 pokračují opravy na celkem pěti úsecích, práce ovšem zpomalí provoz i na dalších místech dálnice mezi Brnem a Ostravou. S uzavírkami musí motoristé počítat také při cestách směrem do Rakouska, konkrétně na jihočeské dálnici D3, jihlavské rychlostní silnici I/38 a silnici I/52 z Brna.