Praha - Řidiče čekají na tuzemských silnicích při prázdninových cestách desítky uzavírek a dopravních omezení. Nejvíce komplikací čeká řidiče na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem, kde budou pokračovat opravy na sedmi místech. Během července zahájí silničáři na dálnicích pět nových oprav. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Veškeré opravy budou podle silničářů organizovány tak, aby řidiči vždy měli k dispozici dva pruhy v každém směru, byť zúžené.

Největší komplikace se dají očekávat už tradičně na D1, práce tu pokračují na pěti úsecích. Během srpna by se mohlo řidičům alespoň částečně ulevit díky plánovanému dokončení úseků mezi Jihlavou a Velkým Beranovem a mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou. Přesné datum však ŘSD nyní nezná. Ještě před prázdninami skončí práce také na rekonstrukci úseku mezi 181. a 189. kilometrem směrem na Prahu, omezení však pro řidiče neskončí, protože na začátku července se práce přesunou do druhého směru. V červnu také začaly úpravy vozovky mezi devátým a 15. kilometrem a pokračovat by měly až do konce srpna.

Během července zahájí silničáři velké opravy na dalších čtyřech dálničních úsecích. Práce odstartují na dvou úsecích dálnice D10 mezi Prahou a Krkonošemi. Konkrétně se budou opravovat úseky mezi Tuřicemi a Benátkami a rovněž mezi Radonicí a Svémyslicí. Opravy plánují silničáři zahájit i na plzeňské D5, na které bude kvůli opravám omezen provoz mezi 61. až 64. kilometrem. Rekonstrukce vozovky v červenci začne i na královehradecké dálnici D11 mezi 62. a 63,5. kilometrem. Na této dálnici navíc budou pokračovat práce na prvních osmi kilometrech dálnice.

Vedle těchto oprav jsou na dalších dálnicích i krajských silnicích naplánovány během letních měsíců řady oprav, které se dotknou i mostů.

Nejen uzavírky ale i vyšší hustota dopravy čeká podle mluvčího asistenčních služeb ÚAMK Igora Siroty řidiče během prvních dnů prázdnin. V červenci začínají letní prázdniny nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Polsku a mnoho řidičů tak vyráží na dovolenou. Kvůli tomu tak lze předpokládat kolony a zdržení.

S prázdninami se pojí zvýšené riziko nehod. Podle policejních statistik loni na českých silnicích zemřelo během dvou prázdninových měsíců 102 lidí, pětina všech obětí za loňský rok. Během prázdninových měsíců pravidelně počty obětí stoupají a jsou nejvyšší v roce.

Nejčastější příčinou tragických nehod v létě je podle Tomáše Neřolda pověřeného řízením Besipu nepozornost a únava z dlouhého cestování v kombinaci s teplým počasím. Řidičům proto doporučuje častěji si hlídat přestávky na odpočinek. Nejvíce ohroženi jsou podle něj motorkáři a na regionálních cestách také cyklisté a děti.

Aktuální informace o dopravě na hlavních tazích budou na www.dopravniinfo.cz včetně mobilní aplikace. K dispozici bude pro řidiče také bezplatná dálniční asistenční služba, kterou budou nepřetržitě zajišťovat pracovníci ŘSD.