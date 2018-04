Policisté zasahují na místě, kde dodávka v Torontu najela do lidí. Na snímku je jedna z obětí.

Policisté zasahují na místě, kde dodávka v Torontu najela do lidí. Na snímku je jedna z obětí. ČTK/AP/Aaron Vincent Elkaim

Toronto - V Torontu dnes najel řidič dodávky do lidí a devět jich usmrtil. Dalších 16 jich bylo při incidentu zraněno. Uvedl to zástupce šéfa torontské policie Peter Yuen, podle něhož byl řidič zadržen a nyní je vyšetřován. Podrobnosti o identitě řidiče ani o případném motivu během krátkého brífinku nesdělil. Řidič dodávky podle svědků dobře věděl, co dělá. Jeho rychlost odhadli svědci na 50 až 70 km/h.

Incident se stal krátce před 13:30 místního času (před 19:30 SELČ) na rušné obchodní ulici v severní torontské části North York. Bílá dodávka tam podle svědků srazila chodce na přechodu, vyjela na chodník a na úseku dlouhém několik stovek metrů porážela lidi.

Policisté zanedlouho dodávku zastavili a muže zadrželi. Podle videa ze zatýkání zveřejněného kanadskými médii je patrné, že muž nejprve na policistu mířil pistolí, kterou pak zahodil a vzdal se. Policisté zatím neuvedli, zda šlo o nehodu, nebo o úmyslný čin.

Nájezdy automobilů do bezbranných chodců se v posledních letech zejména v Evropě staly častým způsobem útoků radikálních islamistů, kteří takto zabíjeli mimo jiné v Berlíně, Londýně, New Yorku či Nice.

Podle několika svědků bylo z průběhu incidentu patrné, že řidič měl situaci pod kontrolou. "Prostě projížděl přímo lidmi a na rohu dokázal bez obtíží bezchybně zahnout," řekl webu Globalnews student Nick Sanka, který vše sledoval z blízké kavárny. Řidič podle něho při nájezdu vědomě zrychloval.

Řidič jel šedesátkou, lidé létali do vzduchu, líčí svědci

Řidič s bílou dodávkou, který porážel lidi na chodníku u rušné ulice v Torontu, dobře věděl, co dělá. Jel rychlostí okolo 60 kilometrů za hodinu a během jízdy dokonce zrychloval, popisují podle kanadských médií pondělní krveprolití očití svědci. Těla lidí nabraná vozem odletovala podle nich do vzduchu, někteří přežili patrně jen proto, že se jim dostalo včasné pomoci od kolemjdoucích.

Zaměstnankyně IT firmy Michele Kelmanová se právě s kolegyní vracela z oběda, když za sebou uslyšely křik. Když se otočila, viděla těla odletující od automobilu, který se řítil jejich směrem. Instinktivně se přikrčila ke straně a zakryla si hlavu. Když se opět rozhlédla kolem, auto již projelo. "Moje kamarádka byla pryč. Nemohla jsem ji najít. Všude kolem byla těla," popsala deníku Globe and Mail. Její kolegyně se stala jednou z nejméně devíti smrtelných obětí řidiče dodávky.

Ačkoli policie zatím nesdělila, zda šlo o úmyslný čin, i další svědci jsou přesvědčeni, že se o nehodu nemohlo jednat. Řidič s dodávkou patřící jedné z autopůjčoven jel podle svědků po chodníku nejméně podél několika bloků.

"Porazil požární hydrant a jel pořád dál. Myslel jsem, že mu nefungují brzdy...Ale pak tam byla starší paní na autobusové zastávce. Viděla ho a snažila se mu uhnout, ale neměla štěstí. Srazil ji do přístřešku zastávky a rozbil sklo, které se na ni všechno vyvalilo," řekl listu Toronto Sun taxikář Agyeman Badu. "Když jsem jí přišel pomoci, byla celá pořezaná a v bezvědomí."

Stejně jak další svědci odhadl rychlost dodávky na 50 až 70 kilometrů, což bylo příliš na to, aby mohli lidé včas uprchnout. Ti, kterým se to poštěstilo, mnohdy vzápětí spěchali zpátky, aby pomáhali zraněným.

"Určitě jsem viděl alespoň pět nebo šest lidí, které pomáhali oživovat kolemjdoucí," řekl torontskému listu další ze svědků Phil Zullo. Podle policie bylo zraněno nejméně 16 lidí, někteří z nich jsou ve vážném stavu.