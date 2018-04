Policista stojí u mrtvého těla na místě, kde dodávka v Torontu najela do lidí.

Toronto - Řidič dodávky, který v pondělí najížděl do chodců v kanadském Torontu, si za oběti vybíral hlavně ženy. Mezi mrtvými je osm žen a dva muži, nejmladší oběti bylo 22 let a nejstarší 94. Oznámil to v pátek hlavní koroner kanadské provincie Ontario, který představil jména všech obětí útoku, jehož se dopustil pětadvacetiletý Alek Minassian. Několik mrtvých je z Jižní Koreje. Informovala o tom televize CBC.

Média spekulují o možném motivu pachatele. Krátce před útokem Minassian na facebooku chválil 22letého Elliota Rodgera, který v roce 2014 v Kalifornii usmrtil šest lidí, jelikož se chtěl pomstít za nezájem žen. Podobný motiv mohl podle tisku mít i Minassian, čemuž by nasvědčovala i skutečnost, že většinu z obětí tvoří právě ženy.

V současné chvíli je Minassian ve vazbě a čelí obžalobě z deseti vražd a z pokusu usmrtit dalších 13 lidi.

Od incidentu se v Torontu konalo několik mší za oběti útoku a sbírce na pomoc rodinám obětí lidé poslali už 1,2 milionu kanadských dolarů. Rovněž se zvýšil počet lidí, kteří v uplynulých dnech přišli darovat krev. V neděli večer by se nedaleko místa útoku měla konat hlavní vzpomínková akce. Očekává se účast asi 25.000 lidí a promluví duchovní šesti různých náboženství.

Pondělní incident se stal krátce po 13:00 místního času (po 19:00 SELČ) poblíž stanice metra Finch v severní torontské části North York.