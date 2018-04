Dodávka v Torontu, která najela do lidí.

Dodávka v Torontu, která najela do lidí. ČTK/AP/Aaron Vincent Elkaim

Toronto - Pětadvacetiletý Alek Minassian, který v pondělí v Torontu najel dodávkou do chodců a deset jich zabil, si dnes před soudem vyslechl obvinění z desetinásobné vraždy a z 13 pokusů o vraždu. Minassian, který zůstává ve vazbě, se k obviněním nevyjádřil, před soud opět předstoupí 10. května.

Minassian, který byl do soudní síně přiveden v poutech a v bílém vězeňském oděvu, podle agentury AP neprojevoval takřka žádné emoce. Soudce se ho dotázal na jméno a na to, zda rozumí zákazu kontaktovat kohokoli z přeživších.



K obviněním se Minassian, který podle svého profilu na síti LinkedIn pochází z města Richmod Hill v kanadské provincii Ontario, odmítl vyjádřit, nehovořil ani o motivu, který vyšetřovatelé stále objasňují.

Při pondělních nájezdech dodávky do chodců v Torontu zemřelo nejméně deset lidí a dalších 15 bylo zraněno. Informoval o tom šéf místní policie, podle něhož z výpovědí svědků jasně plyne, že šlo o úmyslný čin. Řidičem byl pětadvacetiletý Alek Minassian, motiv policie nezná.

Incident se stal krátce před 13:30 místního času (před 19:30 SELČ) na rušné obchodní ulici v severní torontské části North York. Bílá dodávka tam podle svědků srazila chodce na přechodu, vyjela na chodník a na úseku dlouhém několik stovek metrů porážela lidi.

Policisté zanedlouho dodávku zastavili a muže zadrželi. Podle videa ze zatýkání zveřejněného kanadskými médii je patrné, že muž nejprve na policistu mířil pistolí, kterou pak zahodil a vzdal se.

Šéf torontské policie Mark Saunders médím řekl, že policie zadržela Minassiana, který dosud neměl žádné problémy se zákonem a policie jej nevedla na seznamu nebezpečných osob. Podle zdrojů televize CBC jde o vysokoškolského studenta žijícího na severním torontském předměstí Richmond Hill. Televize uvedla, že není spojen se žádnou teroristickou organizací.

Podle Saunderse zatím není jasné, z jakého popudu řidič zabíjel. Agentura Reuters s odvoláním na bezpečnosntní zdroj napsala, že vyšetřovatelé vidí jako pravděpodobný motiv terorismus.

Řidič s bílou dodávkou, který porážel lidi na chodníku u rušné ulice v Torontu, dobře věděl, co dělá. Jel rychlostí okolo 60 kilometrů za hodinu a během jízdy dokonce zrychloval, popisují podle kanadských médií pondělní krveprolití očití svědci. Těla lidí nabraná vozem odletovala podle nich do vzduchu, někteří přežili patrně jen proto, že se jim dostalo včasné pomoci od kolemjdoucích.

Zaměstnankyně IT firmy Michele Kelmanová se právě s kolegyní vracela z oběda, když za sebou uslyšely křik. Když se otočila, viděla těla odletující od automobilu, který se řítil jejich směrem. Instinktivně se přikrčila ke straně a zakryla si hlavu. Když se opět rozhlédla kolem, auto již projelo. "Moje kamarádka byla pryč. Nemohla jsem ji najít. Všude kolem byla těla," popsala deníku Globe and Mail. Její kolegyně se stala jednou z nejméně devíti smrtelných obětí řidiče dodávky.

Ačkoli policie zatím nesdělila, zda šlo o úmyslný čin, i další svědci jsou přesvědčeni, že se o nehodu nemohlo jednat. Řidič s dodávkou patřící jedné z autopůjčoven jel podle svědků po chodníku nejméně podél několika bloků.

"Porazil požární hydrant a jel pořád dál. Myslel jsem, že mu nefungují brzdy...Ale pak tam byla starší paní na autobusové zastávce. Viděla ho a snažila se mu uhnout, ale neměla štěstí. Srazil ji do přístřešku zastávky a rozbil sklo, které se na ni všechno vyvalilo," řekl listu Toronto Sun taxikář Agyeman Badu. "Když jsem jí přišel pomoci, byla celá pořezaná a v bezvědomí."

Stejně jak další svědci odhadl rychlost dodávky na 50 až 70 kilometrů, což bylo příliš na to, aby mohli lidé včas uprchnout. Ti, kterým se to poštěstilo, mnohdy vzápětí spěchali zpátky, aby pomáhali zraněným.

"Určitě jsem viděl alespoň pět nebo šest lidí, které pomáhali oživovat kolemjdoucí," řekl torontskému listu další ze svědků Phil Zullo. Podle policie bylo zraněno nejméně 16 lidí, někteří z nich jsou ve vážném stavu.

Kanadské úřady nevidí v pondělním krvavém incidentu v Torontu ohrožení národní bezpečnosti. Premiér Justin Trudeau to dnes prohlásil na tiskové konferenci v Ottawě. České ministerstvo zahraničí nepředpokládá, že by mezi oběťmi krveprolití, které se vyžádalo deset mrtvých, byli Češi. Nemůže to potvrdit, ani vyvrátit.

Nebezpečí terorismu nepovažuje podle agentury AP za aktuální ani Trudeau, podle něhož se úroveň nebezpečí teroristického útoku v Kanadě po torontském krveprolití nezměnila. "Jako Kanaďané nemůžeme každý den žít ve strachu, když se staráme o své běžné záležitosti. Musíme zajistit lidem bezpečnost a zároveň zůstat věrni svobodě a hodnotám, které jsou všem Kanaďanům drahé," řekl premiér.

Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové ministerstvo nepředpokládá, že by mezi oběťmi útoku v Torontu byli Češi. "Nicméně nemůžeme to potvrdit, ani vyvrátit," řekla mluvčí ČTK.

O útočníkově motivu se vyšetřovatelé stále jen dohadují, podle Trudeaua ještě nějakou dobu potrvá, než o něm bude jasno. Na torontské radnici byla spuštěna na půl žerdi kanadská státní vlajka. Vyhlídková věž CN Tower, symbol města obvykle večer osvětlený, se v noci na dnešek zahalila do tmy.