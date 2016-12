Praha - Před třemi roky hrál útočník Robert Říčka ze Zlína třetí nejvyšší soutěž za Havířov a občas chodil na brigády, ve čtvrtek bude v Helsinkách debutovat v dresu české hokejové reprezentace na Channel One Cupu proti domácímu Finsku. Sedmadvacetiletý odchovanec Havířova je jedním ze šesti náhradníků, které trenér Josef Jandač povolal kvůli zdravotním potížím původně nominovaných hráčů.

Dodatečná pozvánka zastihla Říčku v neděli večer a bál se, aby jeho premiéru nezhatily problémy s pasem. "Bylo to fakt hektické. Existovala varianta, že by to kvůli potížím s pasem padlo, což by mě strašně mrzelo. Z neděle na pondělí jsem ani moc dobře nespal, řešil jsem to celou noc a musel jsem ještě ráno na úřad do Zlína. Pak jsem sedl do auta a jel do Prahy. Jsem rád, že jsem tady," řekl Říčka v rozhovoru s novináři.

Před třemi roky by ho ani nenapadlo, že by mohl na národní tým pomýšlet. "Člověk má pořád nějaké sny, ale musí být soudný a mít to trošku reálný základ. Tenkrát to opravdu moc reálné nebylo," prohlásil Říčka, který ještě v sezoně 2012/13 hrál za Havířov druhou ligu.

V té době by jej hokej neuživil, takže občas pracoval. "První dva roky, co jsem hrál druhou ligu, jsem chodil na brigády. Když třeba nějací sponzoři potřebovali ve firmě s něčím pomoct," vzpomínal Říčka na své začátky po přechodu z juniorské ligy.

"V týmu byli z padesáti procent kluci, kteří měli práci na plný úvazek a k tomu hokej. Já jsem neměl ještě rodinu, bydlel jsem u rodičů, tak jsem neměl existenční problémy, že bych musel za každou cenu chodit to práce. Takže jsem chodil příležitostně," doplnil.

V extralize debutoval až předloni v 25 letech a rychle se posunul až do národního týmu. "Měl jsem štěstí, že jsem se dostal do Zlína a tam mi trenéři čím dál víc věřili. Mám dobré spoluhráče, daří se mi i nějakým způsobem bodovat, dostal jsem se na oči. Je to díky spoluhráčům ve Zlíně, kteří ze mě udělali lepšího hokejistu," uvedl Říčka.

Zlom v jeho kariéře podle něj přišel s postupem Havířova do první ligy. "Co si budeme povídat, z druhé ligy nemá člověk šanci se nikam dostat. Z první ligy, když se daří, tak je krůček do extraligy. Po těch malých krůčkách se mi to podařilo postupně propracovat nahoru," řekl Říčka.

Ve Zlíně si postupně budoval pozici. V této sezoně má z 29 zápasů 15 bodů za devět branek a šest asistencí. "První sezonu jsem byl, neříkám že do počtu, ale ze začátku se člověk otrkává. Ale poměrně se mi dařilo, šel jsem sestavou nahoru. Loni to vygradovalo, kdy mě dal trenér do první lajny a pokračuje to doteď, kdy hraju hodně a jsem za to vděčný," uvedl.

V neděli se Říčka při vítězství nad Vítkovicemi 4:3 po samostatných nájezdech blýskl prvním hattrickem v extralize. Spolu s pozvánkou a třemi výhrami z posledních čtyř kol to byla náplast na nevydařené období, které prožíval se Zlínem a jež vedlo k odvolání dlouholetého kouče Beranů Rostislava Vlacha.

"Před třemi čtyřmi týdny v klubu nebyla vůbec dobrá situace. Událo se tam poměrně dost změn. Vyměnili trenéry, skončil jednatel klubu, byl to takový nový impulz a myslím si, že to teď jde nahoru. I celková nálada. Věřím, že se ještě zvedneme v tabulce i herně," popsal Říčka.

Před prvním startem v reprezentaci zatím nervozitu nepociťuje. "Myslím si ale, že před zápasem určitě nervózní budu, což je logické. Bude to zase hokej na úplně jiné úrovni. Je to pro mě zkušenost. Jsem zvědavý, jak se s tím poperu. Těším se. Věřím, že neudělám ostudu. Nejsem zase už úplně nejmladší, takže si myslím, že se na to zvládnu připravit dobře, abych tam nebyl jako nějaký vyklepaný junior," řekl.