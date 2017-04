Praha - Největší pojistnou hodnotu, jako kdy měla výstava pořádaná Národní galerií v Praze, bude mít přehlídka německého malíře Gerharda Richtera. Od středy bude přístupná v paláci Kinských. Díla jsou pojištěna na vyšší sumu, než tomu bylo v případě loňské úspěšné výstavy děl z doby Karla IV. Pojistná hodnota středověkých unikátů byla deset miliard korun, v případě nejdražšího žijícího malíře Richtera je vyšší. ČTK to řekl kurátor výstavy a ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt. Na výstavu jsou zapůjčena díla ze světových sbírek.

Součástí Richterovy prezentace v ČR je dar jedné ze čtyř edic portrétů 48 mužů, na nichž Richter zachytil osobnosti světové politiky, vědy i kultury. Série vznikla jako olejomalby pro benátské bienále v roce 1972, dnes existují čtyři autorské edice, z nichž jednu vlastní autor, jednu muzeum v Bruselu, jednu londýnská Tate Modern a čtvrtou nyní získá Národní galerie. V paláci Kinských celou Richterovu výstavu uvádí.

Mezi portréty mužů jsou pražští rodáci Franz Kafka a Reiner Maria Rilke. Protože portrétovaní byli výhradně muži, s příchodem uplatňování genderových názorů vyvolala kritiku třeba v podobě výhradně ženských portrétů, kterou vytvořil rakouský umělec Gottfried Helnwein.

Richter je dnes malířem, jehož díla se prodávají za rekordní sumy. V březnu se za 20,4 milionu eur (551,3 milionu korun) vydražil jeho obraz Eisberg (Ledovec) a stal se nejdražší vydraženou krajinomalbou. Aukční síň ho dražila s poznámkou, že je zažádáno o jeho vystavení v Praze. "Výstavu doplní v jejím průběhu, jednáme s aukční síní o podmínkách zápůjčky," řekl Fajt. Obraz vydražil čínský sběratel.

Sám Richter tržní úspěchy svých děl příliš nesdílí. Protože by rád své dílo dostal k veřejnosti, pracuje i na obrazech, které si může koupit i méně náročný sběratel. Připravuje edice děl inspirován vždy místem svého pobytu. K tomu se chystá i v Praze, kde pobývá od neděle. Vytvoří kolekci 20 či 30 děl, která budou k zakoupení.

Výstava je ale podle Fajta důležitá především tím, že v Česku ukáže retrospektivu jednoho ze zásadních tvůrců poválečného světového umění. Fajt jí chce také zahájit prezentaci velkých německých malířů v Česku. Pracuje tak na retrospektivě Georga Baselitze, jehož před časem představila Galerie Rudolfinum, když ukázala jeho expresivní figury.

Velkou německou čtyřku by Fajt rád završil přehlídkou Sigmara Polkeho a Anselma Kiefera. Připravuje také ve spolupráci s muzei z Barcelony a Bruselu výstavu umělecké skupiny Modrý jezdec (Der Blaue Reiter), která patří k průkopníkům abstraktního umění.

Richterova výstava čítající 70 děl bude první jeho retrospektivou ve středovýchodní Evropě. Napříč celou Richterovou tvorbou jde jeho zájem o abstraktní malbu i hledání místa malby jako techniky v současném umění.

V souvislosti s výstavou Richtera, která je součástí česko-neměckého jara akcentujícího 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace, Fajt připomíná, že výstavní program Národní galerie financuje především ze soukromých zdrojů. "Na výstavu Gerharda Richtera český stát nepřispěl jedinou korunou," řekl. Státní dotace pro NG pokrývá především provoz objektů NG a mzdy jejích zaměstnanců. Rozpočet Richterovy výstavy, do kterého se počítá i uvažovaných několik milionů ze zisku ze vstupného či prodeje katalogů, je podle něj mezi 25 a 30 miliony korun.

Richterova výstava je přehlídkou stylů malby i reflexí dějin

Gerhard Richter přivezl do Prahy obrazy představující exkurzi dějinami malířství od druhé poloviny 20. století i reflexi traumatizujících chvil evropských i světových dějin. Abstraktní i figurální malba, krajiny i jednobarevné plochy se vztahují k druhé světové válce, k době teroru Frakce Rudé armády i k 11. září 2001, kdy Richter letěl do New Yorku a jeho let byl kvůli teroristickému útoku odkloněn. Jeho obrazy ale zachycují i krásu všedního dne, běžných lidských zážitků nebo jeho manželku a dcery, z nichž vyzařuje láska a klid.

Pětaosmdesátiletý malíř pocházející z někdejšího východního Německa, odkud počátkem 60. let odešel na západ, považuje svou výstavu v Praze za splátku dluhu. "Je to srdeční záležitost. Možná v tom bylo i špatné svědomí," řekl dnes při prohlídce výstavy s novináři. Východní Evropě, která ho naplňuje sentimentem, se prý dlouho vyhýbal proto, že tu vládl stejný režim jako ten, který neměl rád.

Pražská retrospektiva, která bude veřejnosti od středy až do 3. září přístupná v paláci Kinských, je první jeho takovou výstavou v někdejší východní Evropě. Je rád, že jedním z prvních děl, která návštěvník výstavy spatří, je obraz Strýček Rudi, zapůjčený do Prahy z lidické sbírky. "Jsem rád, že je zde vystaven, protože jsem ho také do České republiky daroval," řekl. Bylo to počátkem 60. let, kdy do Lidic věnovalo svá díla mnoho světových umělců. Málo známá, ale dle odborníků významná sbírka tak dnes čítá mnoho děl autorů, kteří od té doby nabyli slávy.

Richter dnes také na dotaz, které obrazy pro Prahu vybral, zmínil cyklus Březinka, který je vystaven v Anežském klášteře. "Velice mi záleželo na tom, aby byly vystaveny právě tady," řekl. Série rozměrných pláten vznikla na základě fotografií, které tajně pořídil vězeň v Osvětimi. Hrůzy holokaustu ale na plátnech nejsou vidět, Richter přes ně navrstvil barvy. Spíše než přímý popis holokaustu tak hrůzy vyjadřuje abstrakce. Richter je jedním z prvních německých umělců své generace, kteří se dokázali vyjádřit k nacistické historii své země.

O Richterovi se říká, že patří k silné generaci německé poválečné malby. "Všichni jsme se ocitli ve stejné situaci, najednou jsme tu stáli bez orientace, nevěděli jsme, co bude v té prázdnotě," popisuje léta, kdy se umělci od klasické malby odkláněli a nastupovalo konceptuální umění, někdy obtížně stravitelné. "Proto taky dlouho bylo malířství v podstatě zapovězené... Možná, že jsem trošku staromódní, když pořád maluji...Vždy jsem (malbě) věřil, při všech pochybách. Neměl jsem jinou možnost," řekl.

Souhlasí s tím, že pochopit figurativní malbu je jednodušší, než vnímat abstrakci. "U figurativních obrazů je to na první pohled zřejmé, je tam motiv, u abstraktních je to komplikovanější. Co potřebuje divák, aby jim porozuměl? Především lásku k malířství, pochopení a chuť se na ně dívat. Je to stejné jako s instrumentální hudbou, tam je také nejdůležitější její nálada," dává autor návod na čtení nejen svého díla.