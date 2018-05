Monte Carlo - Z prvního místa do nedělní Velké ceny Monaka formule 1 odstartuje po teprve druhém kvalifikačním triumfu v kariéře Daniel Ricciardo. Za australským pilotem Red Bullu se na slavném okruhu v ulicích Monte Carla seřadili vedoucí jezdci mistrovství světa Sebastian Vettel z Ferrari a Lewis Hamilton z Mercedesu.

Ricciardo i dnes potvrdil, že technický profil trati vyhovuje obratnějším vozům Red Bullu. Osmadvacetiletý jezdec navázal na triumfy ze všech tří tréninků a rekordním časem 1:10,810 kvalifikaci vyhrál o dvě desetiny před Vettelem. Lídr šampionátu Hamilton na třetí příčce zaostal o čtyři desetiny.

Osmadvacetiletý Ricciardo si připsal teprve druhou pole position v kariéře. Poprvé z prvního místa odstartoval v roce 2016 právě v přímořském knížectví, tehdy však vedoucí pozici neudržel a dojel druhý za Hamiltonem. "Ve čtvrtek jsme dali najevo, o co nám tady jde, a byli jsme nejrychlejší v každé jízdě. Doufám, že zítra tuhle práci úspěšně dokončíme," řekl Ricciardo.

Velkým zklamáním naopak skončila kvalifikace pro druhého jezdce Red Bullu Maxe Verstappena. Nizozemský pilot sice v trénincích v Monaku skončil vždy druhý za Ricciardem, ale v tom dnešním havaroval a poškodil převodovku. Mechanici ji poté nedokázali včas vyměnit, takže Verstappen do kvalifikace nenastoupil a odstartuje z posledního místa.

"Pracovali na tom úplně všichni včetně lidí z Danielova týmu, ale nakonec jsme to nestihli," uvedl šéf Red Bullu Christian Horner. "Je to trochu hořkosladký pocit, protože v čele startovního roštu měly stát oba naše vozy. Rychlost jsme na to měli, takže je to trochu zklamání. Ale když jí dáte šanci, tak tahle trať vás hned nekompromisně srazí. Tvrdší lekci Max dostat nemohl, tak doufejme, že je dost chytrý, aby se z toho poučil," dodal.

Nedělní závod začne v 15 hodin a Ricciardo v něm bude útočit na druhou výhru v sezoně a celkově sedmou v kariéře. Proti však bude vítěz předchozích dvou Velkých cen Hamilton, který má po pěti závodech na prvním místě průběžného pořadí náskok 17 bodů před Vettelem. Německý pilot, který v Monte Carlu obhajuje loňské prvenství, po dvou triumfech v úvodu sezony třikrát za sebou chyběl na stupních vítězů.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Monaka formule 1

1. Ricciardo (Austr./Red Bull) 1:10,810, 2. Vettel (Něm./Ferrari) -0,229, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,422, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,456, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -0,631, 6. Ocon (Fr./Force India) -1,251, 7. Alonso (Šp./McLaren) -1,300, 8. Sainz (Šp./Renault) -1,320, 9. Pérez (Mex./Force India) -1,344, 10. Gasly (Fr./Toro Rosso) -1,411.