Monte Carlo - Velkou cenu Monaka vyhrál Daniel Ricciardo z Red Bullu, který navzdory problémům s výkonem zhruba od poloviny závodu udržel vedení před Sebastianem Vettelem z Ferrari. Třetí příčku obsadil Lewis Hamilton z Mercedesu a průběžné pořadí šampionátu vede úřadující mistr světa o 14 bodů před Vettelem.

Osmadvacetiletý Ricciardo v ulicích Monte Carla nenašel ani jednou přemožitele a ovládl i všechny tři tréninky a kvalifikaci. V závodě po startu z pole position bez problémů držel první místo, jenže asi ve 28. kole najednou začal ztrácet rychlost a Vettel se na něj dotáhl.

"Neuvěřitelné. Přišel asi o čtvrtinu výkonu, takže se mu okamžitě přehřívaly brzdy a musel jet tak, aby je i auto chladil. Navíc mu na krk dýchal Vettel, ale nezpanikařil, v klidu přišel na řešení a ve finále to zvládl jak sváteční projížďku," uvedl šéf Red Bullu Christian Horner.

Ricciardo bral triumf jako náplast za předloňský závod. Do něj odstartoval z prvního místo, jenže při zastávce v boxech neměl nachystané gumy, ztratil 40 sekund a dojel druhý. "Dva roky jsem se na to čekal a konečně přišlo zadostiučinění," řekl Australan. "V půlce závodu jsem myslel, že je konec. A nakonec jsme to zvládli jen se šesti rychlostmi," dodal.

Australský pilot se navzdory problémům dobře bránil a Vettelovi nepomohl ani virtuální safety car, který byl zaveden pět minut před koncem po kolizi Brendona Hartleyho z Tora Rosso a Charlese Leclerca ze Sauberu. Čtyřnásobný mistr světa totiž nezvládl restart závodu, nabral velkou ztrátu a do cíle nakonec dojel sedm sekund za Ricciardem.

"Myslím, že jsme měli dobrou rychlost, ale Daniel na všechny moje otázky vždycky našel odpověď," prohlásil Vettel. "Když začal mít problémy, dokázal jsem náskok stáhnout, ale potom mi odešly pneumatiky a začal jsem ztrácet," přidal.

Třetí příčku obsadil Hamilton, který se neúspěšně pokusil zaskočit soupeře zastávkou v boxech už ve dvanáctém kole. Na vítězného Ricciarda ztratil čtyřnásobný mistr světa sedmnáct sekund a za největším soupeřem v boji o titul Vettelem zaostal o deset. "Dělal jsem všechno pro to, abych byl druhý, ale nevyšlo to. Nebyl to moc zajímavý závod," řekl Hamilton.

Spolu s Ricciardem patřil před závodem mezi favority i jeho týmový kolega Max Verstappen, který se však musel spokojit s devátým místem. Nizozemský pilot totiž v sobotu kvůli opravě vozu nestihl kvalifikaci, odstartoval proto až z posledního dvacátého místa. "Od začátku bylo jasné, že půjde jen o napravení škody. Užíval jsem si to a snažil se získat co nejvíc pozic," řekl Verstappen.

Ricciardo si po triumfu v Číně dojel pro druhé vítězství v sezoně a celkově sedmé v kariéře. Red Bullu navíc zajistil vítězství v jubilejním 250. závodě týmu v MS a v průběžném pořadí se posunul se ziskem 72 bodů na třetí příčku. Hamilton má po šesti Velkých cenách na kontě 110 bodů, Vettel 96. Další závod je na programu za dva týdny v Kanadě.

Výsledky Velké ceny Monaka formule 1

1. Ricciardo (Austr./Red Bull) 1:42:54,807 (průměrná rychlost: 151,750 km/h), 2. Vettel (Něm./Ferrari) -7,336, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -17,013, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) -18,127, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -18,822, 6. Ocon (Fr./Force India) -23,667, 7. Gasly (Fr./Toro Rosso) -24,331, 8. Hülkenberg (Něm./Renault) -24,839, 9. Verstappen (Niz./Red Bull) -25,317, 10. Sainz (Šp./Renault) -1:09,13.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 21 závodů): 1. Hamilton 110, 2. Vettel 96, 3. Ricciardo 72, 4. Bottas 68, 5. Räikkönen 60, 6. Verstappen 35.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 178, 2. Ferrari 156, 3. Red Bull 107, 4. Renault 46, 5. McLaren 40, 6. Force India 26, 7. Toro Rosso 19, 8. Haas 19, 9. Sauber 11, 10. Williams 4.