Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin by se letos v září mohl ve Vladivostoku setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Napsala to dnes ruská agentura RIA Novosti s odvoláním na své diplomatické zdroje. Setkání by se prý mohlo uskutečnit na okraj mezinárodní hospodářské konference.

K návštěvě Ruska pozval Kima minulý týden ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který byl v Pchjongjangu na návštěvě. Podle severokorejské státní tiskové agentury KCNA šéf KLDR s uspořádáním schůzky s Putinem souhlasil.

Podle ruských diplomatů připadají v úvahu různé varianty summitu. Moskva prý čeká na odpověď na Putinův dopis Kim Čong-unovi.

Takzvané Východní hospodářské fórum se ve Vladivostoku uskuteční ve dnech 11. až 13. září. Podle organizátorů se severokorejská účast předpokládá, o složení delegace ale Pchjongjang dosud ruskou stranu neinformoval.

Mezi ruskými televizemi Rossija-1 a Dožď se mezitím rozhořel spor, zda úsměv na tváři severokorejského vůdce Kim Čong-una při přijetí šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova byl skutečný, anebo až dodatečně a uměle vytvořený. Uživatele sociálních sítí i soukromou televizi zaujalo, že na fotografiích zveřejněných ruským ministerstvem zahraničí má Kim strohý až zamračený výraz, zatímco na snímku, předvedeném na obrazovce, se na Kimově tváři skvěl přívětivý úsměv. A tak začali podezírat státní televizi a jejího hlavního komentátora Dmitrije Kiseljova z užití photoshopu. "Ne, nic takového. Vždy je ale fotí z rychle fotících aparátů, a ty zachytí mimiku v různých fázích," prohlásil Kiseljov, považovaný za jednoho z hlavních propagandistů ve službách Kremlu.