Bystřice pod Hostýnem (Kroměřížsko) - Snímek Návrat ztraceného syna režiséra Evalda Schorma, který dnes promítali na festivalu Bystřické filmové jaro v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, udělal na herce Vladimíra Pucholta ohromný dojem. Pražský rodák, který je spolu s hercem Janem Kačerem hlavním hostem přehlídky, si Schormovy práce váží. Měl jsem ho strašně rád, řekl dnes ČTK Pucholt.

Film z druhé poloviny 60. let měl prý na Pucholta nezanedbatelný vliv. "Já už jsem tehdy byl rozhodnutý ze země odejít. Je to taková bezvýchodná situace, která přinutila tohohle toho člověka spáchat sebevraždu, pokusit se o to. Ta bezvýchodná situace všech těch charakterů, jak jsou uzavřené v něčem, co je tam dusí. Já jsem tohle to viděl, že jestli tam zůstanu dál, tak že vlastně skončím tak jako oni, poněvadž ten režim opravdu vypadal navždy," uvedl Pucholt, který v roce 1967 z Československa emigroval.

Od té doby se do vlasti vrací jen zřídka. K účasti na festivalu ho přesvědčil právě Kačer, se kterým ho pojí dlouholeté přátelství. Kde Bystřice pod Hostýnem leží, se Pucholt spolu s manželkou dozvěděl až z mapy. "Zjistili jsme, že je to nedaleko od Zlína na jihovýchodní Moravě, která je krásná. Ale nic víc jsem o tom nevěděl. Tak jsem řekl, že jo," řekl herec.

Původně se chtěl hlavně podívat na filmy, v nichž Kačer hrál. "On (Kačer) to potom rozšířil i na filmy režisérů Krejčíka a Formana. Tak jsme se dohodli, že se tady sejdeme. Jinak bych neměl důvod sem jezdit. Teď je to pro mě ohromně příjemné překvapení. Je tady velice krásná krajina a krásná je i vřelost lidí, to mě potěšilo," řekl Pucholt.

Například film Údolí včel, v němž Kačer hraje a který režíroval František Vláčil, dosud zhlédl jen díky kopii na kazetě. "Není to ono. Najednou jsem viděl na velkém plátně, co to je za úžasnou, opravdu tragickou nordickou historii," uvedl herec. Velký dojem na něj udělal také další Schormův snímek Každý den odvahu. Práci režiséra české nové vlny zná i z Činoherního klubu, především v podobě inscenace Zločin a trest.

Filmový festival začal v Bystřici pod Hostýnem v pátek a potrvá do neděle. Kromě promítání filmů, ve kterých Pucholt a Kačer hráli, jsou jeho součástí také besedy, přednášky a výstava filmových plakátů.

Pětasedmdesátiletý Pucholt patřil mezi nejvýraznější herce české nové vlny 60. let. Přestože jeho herecká kariéra trvala jen několik málo let, dokázal se natrvalo zapsat do dějin české kinematografie. Po emigraci vystudoval v Británii medicínu, poté se uplatnil jako dětský lékař v Kanadě, kde žije dodnes. K herectví se vrací jen zcela ojediněle.