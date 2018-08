Uherské Hradiště - Nový snímek Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka rekonstruuje poslední měsíce a týdny Palachova života. Hledá také odpověď na otázku, kým ve skutečnosti byl mladík, který se 16. ledna 1969 na protest proti okupaci Československa polil hořlavinou a zapálil. Palach patří podle Sedláčka mezi výjimečné postavy českých dějin, o které se však ví málo, řekl ČTK Sedláček na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti. Snímek Jan Palach bude ve světové premiéře uveden při dnešním slavnostním zakončení 44. ročníku LFŠ.

Sedláček se opíral o dostupná fakta a svědectví. "Obecně se o něm (Palachovi) ví hrozně málo. Ví se, že udělal čin, a pak se zjišťuje, co tomu předcházelo. Je to velmi těžké vysledovat, nikomu se moc nesvěřoval, nic nesepsal, kromě výzev a vzkazů. On se prostě vynořil," uvedl Sedláček, podle kterého Palach svým činem všechny zaskočil.

"I o tom je ten film. Byl v pozadí, nikdo se jím moc nezabýval, dokud neuděl ten čin. Pak začali všichni horečně zjišťovat, kdo to vlastně byl, od estébáků, přes spolužáky po vlastní rodinu," řekl režisér, podle kterého si interpretaci toho, jak Palach ke svému činu dospěl, udělá každý divák sám. "Film má umožnit 'poprat se' s Palachem a je natočený tak, abyste ho ze sebe jen tak nedostali," řekl Sedláček.

Snímek je podle něj o tom, že jsou jedinci, kteří se nepřizpůsobí tlaku a nátlaku. "Jsou jedinci, kteří to nesnesou a něco udělají. Palach patří mezi výjimečné postavy našich dějin, které to nesnesly a udělaly takový čin, že se na něj dlouho nezapomene. Řekl bych dokonce, že pokud český národ přežije, tak i za několik století. Tam bude Palach vedle Husa a Komenského v jedné rovině," řekl Sedláček.

Film se podle něj dokončoval v noci na pátek. "Dělali jsme základní zvukové úpravy. Řešili jsem klíčovou scénu s Viktorem Zavadilem, hlavním představitelem, jaký zvuk vydá ve chvíli, kdy se z něj stane pochodeň," uvedl režisér. Danou scénou film končí.

Premiéra filmu bude 21. srpna, poté jde snímek do kin. Televizní premiéra by měla být vzhledem k Palachově činu v polovině ledna příštího roku. Scénář napsala Eva Kantůrková.

Pětačtyřicetiletý Sedláček režíroval snímky Pravidla lži, Muži v říji, Největší z Čechů, Rodina je základ státu či Dědictví aneb Kurva se neříká. V televizní tvorbě se často věnoval moderním českým dějinám, například v seriálech České století a Bohéma.

LFŠ v sekci českých a slovenských novinek letos uvedla například Hastrmana Ondřeje Havelky, snímek Karla Janáka Důvěrný nepřítel, film Všechno bude, který natočil Olmo Omerzu, Hmyz Jana Švankmajera, Chatu na prodej Tomáše Pavlíčka nebo Na krátko Jakuba Šmída.