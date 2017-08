Praha - Režisér Marek Najbrt začal poslední červencový den natáčet filmovou pohádku Čertí brko. V hlavních rolích se představí Judit Bárdos a Jan Cina. Do čertovské role se po více než třiceti letech od vzniku komedie S čerty nejsou žerty vrací Ondřej Vetchý, aby ztvárnil Lucifera, oznámila dnes ČTK mluvčí tohoto projektu Uljana Donátová.

"Všichni si myslí, že peklo je místo plné zlých démonů, kteří člověka ponoukají ke zlu. To jsou pohádky pro dospělé. Ve skutečnosti je peklo úřad, který má zlo spravedlivě trestat," tvrdí scenáristé Robert Geisler a Tomáš Hodan, kteří jsou s Najbrtem podepsáni například pod sitkomem Kancelář Blaník.

"Už je to několik let, co mi můj kamarád Robert Geisler navrhl, abychom natočili pohádku. Tehdy se mi to zdálo absurdní, ale od chvíle, kdy jsem se stal otcem dvou synů, je pro mě ta představa logická a přitažlivá. Protože proč se zase jednou nepodívat na svět z perspektivy dítěte a zároveň nevyužít své filmařské i životní zkušenosti k vytvoření příběhu pro celou rodinu," vysvětlil Najbrt změnu žánru.

Příběh zavede diváky do městečka Pytlov, jehož obyvatelé žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků. Možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě kouzelné čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. A tak se Lucifer rozhodne pověřit doručením toho nového trochu zmateného mladého čerta Bonifáce, aby se otrkal ve světě.

Hned jeho první zkušeností ale je, že mu tamní šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím začne řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

"V dalších úlohách se objeví například Marián Geišberg jako Markétčin otec. Místní občany hrají Jan Budař, Tomáš Jeřábek a Jan Maryško. Obyvateli Pytlova se rovněž stanou Marek Daniel a Jana Plodková, v pekle budou úřadovat Václav Kopta a Jakub Žáček," dodala Donátová.

Pohádka Čertí brko se bude natáčet v průběhu srpna a září v Ledči nad Sázavou, Chrustenicích a Doksanech, několik dní čeká štáb na Slovensku. Producenty jsou Ondřej Beránek a Martin Hůlovec ze společnosti Punk Film, českými koproducenty jsou Česká televize, Michal Bauer a Barrandov Studios. Projekt koprodukuje slovenská společnost Trigon Production Patrika Pašše v koprodukci s RTVS a Magic Lab. V obou zemích výrobu podpořily fondy kinematografie, získal i podporu Eurimages. Premiéra bude v listopadu 2018.