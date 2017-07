Karlovy Vary - Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzali ve Velkém sále hotelu Thermal v Karlových Varech režisér Ken Loach a jeho dvorní scenárista Paul Laverty. Britští filmaři osobně uvedli projekci filmu Sladkých šestnáct let. V Karlových Varech ještě uvedou Loachův snímek Země a svoboda z období občanské války ve Španělsku.

Loach a Laverty společně vytvořili 12 celovečerních a dva krátké filmy, v nichž se většinou prolíná sociální realismus s humanitárním poselstvím. "V roce 1991 nebo 1992 mi Paul poslal dopis. Tehdy pracoval v Nikaragui jako právník v oblasti lidských práv. Nakonec to dopadlo tak, že jsme spolu natočili film, který Paul v Nikaragui napsal," popsal Loach počátek jejich spolupráce. V jejich práci je inspirovaly italské, polské, ale i české filmy, především z 60. let minulého století.

Britští filmaři dnes před novináři poukázali na to, že téma sociální politiky ve filmech je v Česku a dalších zemích bývalého východního bloku vnímáno jinak než na Západě. "Je hrozné, když se myšlenka vzájemné solidarity zvrhne v něco obludného. Na to jsme chtěli poukázat i ve filmu Země a svoboda. Natočili jsme protistalinský film. Když se ale promítal v Česku, byl tu naopak považován za prostalinský. Je to někdy taková ironie dějin," řekl Loach.

Tvůrčí duo bylo za svou práci mnohokrát oceněno i na mezinárodních filmových přehlídkách, například v Cannes nebo v Benátkách. Film Sladkých šestnáct let získal v roce 2002 v Cannes cenu za nejlepší scénář, snímek Země a svoboda se v roce 1995 stal nejlepším filmem European Film Awards. Oba snímky se letos v Karlových Varech promítají při příležitosti třiceti let od založení Evropské filmové akademie.