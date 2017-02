Praha - Slovensko-český film Díra v hlavě nabízí dramatické výpovědi jedněch z posledních svědků holokaustu Romů a Sintů za druhé světové války. Slovenský režisér Robert Kirchhoff se vrací na místa masových hrobů a do koncentračních táborů, záměrně se však ve snaze o objektivitu zdržel ve filmu komentáře. Nepoužil ani žádné archivní záběry a soustředil se pouze na výpovědi svědků tragédií na různých místech Evropy.

Snímek, který sám autor označuje za "dokumentární esej", bude uveden 14. března v rámci festivalu Jeden svět, do tuzemských kin dorazí o dva dny později.

"Název Díra v hlavě má dva významy, jeden je fyzický a druhý psychický, vztahující se k našemu společenskému vědomí. Je to vlastně o tom, co chceme a co nechceme pamatovat. My neustále otázku romského holocaustu marginalizujeme, je to vlastně taková polozapomenutá část té velké tragédie. Chtěl bych filmem přispět k tomu, abychom o tom více hovořili a více si pamatovali," řekl ČTK Kirchhoff. Dodal, že v případě díry v hlavě fyzické jde o to, že každý z protagonistů filmu má nějakou opravdovou jizvu na těle, památku na dobu druhé světové války, která mu nedovolí na dramatické události zapomenout.

Film byl poprvé uveden loni na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Vznikal 13 let na více místech, která jsou spjata s pronásledováním Romů a Sintů. V Česku, Maďarsku, Rakousku, Polsku, Německu, Chorvatsku, Srbsku, Francii a na Slovensku tvůrci vyhledali pamětníky, jejich blízké a příbuzné, novináře i aktivisty. "Všechny příběhy spojuje myšlenka kočovnictví, svobody a paměť, která nemá hranice. Lidé žijící na různých místech Evropy měli společný příběh," dodal Kirchhoff.

Snímek ukazuje, že pro Romy neskončilo vytěsňování na okraj společnosti s koncem války. Připomíná i některé opomíjené skutečnosti, například Raymond Gur?me zdůrazňuje, že ho za druhé světové války nezavřeli Němci, ale francouzští policisté.

Loni generální tajemník Rady Evropy Thorbjörn Jagland kritizoval zhoršení situace Romů a Sintů. Jejich diskriminace je podle něj často přehlížena nebo ignorována. Poradní výbor Rady Evropy kvůli Romům kritizoval i Českou republiku. Praha prý nebyla příliš úspěšná ve snaze vymýtit segregaci romských dětí ve školách a zároveň narůstá počet projevů xenofobie.