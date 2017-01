Praha - Jan Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví, první snímek Rodinný přítel přijde do kin 27. dubna. Poslední klapka projektu, na kterém režisér spolupracoval se scenáristou Petrem Jarchovským, se ozvala pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích, oznámil dnes ČTK mluvčí projektu Petr Slavík.

"Tři scénáře, které chtějí navázat na úspěch Pelíšků, vznikaly poměrně dlouho. Vycházel jsem z pamětí své rodiny, daleko více než dříve. Především jde o postavu mého dědečka, kterého v Pelíšcích ztvárnil Jiří Kodet. V mládí bojoval proti nacismu, vzápětí byl uvězněn, vrátil se jako válečný hrdina a následovaly další osudy na pozadí dramatických historických změn," řekl Jarchovský ČTK.

Všechny tři filmy se natáčely souběžně už od června 2016, vznikly pro ně největší filmové dekorace v novodobé historii českého filmu. Celkem šlo o více než 80 natáčecích dnů. Poslední den bylo před kamerou i s komparzisty přes 130 lidí. "Poslední natáčenou scénu diváci uvidí ve třetím filmu trilogie s názvem Nápadník, kde ústřední dvojici ztvárnila Anna Fialová a Ivan Lupták, nepřející rodiče pak Aňa Geislerová a Martin Finger," uvedl Slavík.

Dvojice Aňa Geislerová - Martin Finger prochází všemi třemi filmy a "zestárne" tak o dvacet let. Proto byla v tomto projektu velmi zásadní práce uměleckého maskéra. "Když se podaří roli podpořit ještě maskou, tak to ohromně pomůže. Podívat se na sebe do zrcadla mi hodně napoví, jak mám postavu hrát. Náš maskér Zdeněk Klika byl excelentní," vysvětlil Finger.

Kvalitní je i obsazení dalších rolí. "Najít v castingu děti, které jsou ve třech generacích, bylo to nejtěžší. Obsadil jsem nejlepší herce. S řadou jsem už spolupracoval, s některými se znám, ale pracovali jsme spolu poprvé. Například s Karlem Dobrým nebo Davidem Novotným," uvedl Hřebejk.

První část trilogie Rodinný přítel představí milostný trojúhelník tvořený Aňou Geislerovou, Ondřejem Sokolem a Martinem Fingerem na pozadí válečných let v naší zemi. Druhý díl se soustředí na dobu poválečnou a zvraty v období po roce 1948 v příběhu Dezertér, postaveném především na rodině majitele kadeřnického salonu Jiřího Macháčka. Jeho ženu hraje Gabriela Míčová, její sestry Klára Melíšková a Aňa Geislerová. Trilogii uzavře snímek Nápadník z 50. let. Všechny tři filmy spojuje zahradnictví Davida Novotného a jeho ženy Lenky Krobotové jako místo rodinného stmelování, posouvání osudů jednotlivých postav a zázemí napříč dobami a režimy.

Příběhy rozvětvené rodiny odehrávající se v letech 1939-1959 dekoracemi dotvořil architekt Jan Kadlec, střihu se ujal Vladimír Barák, hudbu skládá Petr Ostrouchov.