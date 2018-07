Zduchovice (Příbramsko) - Ve Zduchovicích na Příbramsku začalo dnes natáčení celovečerního filmu Léto s gentlemanem. Režisérem je Jiří Adamec, scénář napsal herec Jaromír Hanzlík, který si ve filmu zároveň zahraje hlavní roli. Podle Hanzlíka bude film romantickou komedií, řekl dnes ČTK. Do kin půjde příští rok na jaře.

"Ten motiv byl ten, že jsem si uvědomil, že poslední dobou se ve filmech a v televizi hodně střílí, že tam teče hodně krve, hodně násilí a že vlastně to, co mají zejména ženy rády, a to je nějaká romantická komedie nebo něco takového, toho je jako šafránu. Tak jsem si řekl, že bych měl pro to něžnější publikum něco udělat," řekl Hanzlík.

Podle Adamce bude mít film 18 natáčecích dnů, hotový by měl být do konce roku. "Mělo by být celkem 18 natáčecích dnů, což je na celovečerní film poměrně málo. Ale samozřejmě vše se odvíjí od takového trapného detailu, jako jsou peníze, takže na více než 18 dnů peníze nejsou, a tak se musíme do těch 18 dní vejít," řekl režisér.

Celý film se odehrává ve Zduchovicích a blízkém okolí. "Má tady (Hanzlík) kamaráda, tak sem velmi často jezdil a on tady celou tu lokaci zná jako svůj obývací pokoj. Což v praxi znamená, že je-li tam napsaný lom, tak ten lom tady je. A pokud je napsáno, že jdou pěšky ze zámku do lomu, tak ta vzdálenost tomu odpovídá," řekl Adamec. Všechny lokace tak jsou podle něj logické a nebylo potřeba je hledat. "Jaromír Hanzlík s chutí říká, že stačí zapíchnout tady, jak je penzion, kružítko a v okruhu tří kilometrů je vše," uvedl režisér. Výjimkou je motiv Svaté Hory u Příbrami, která je o několik kilometrů dále.

Ve filmu diváci kromě Hanzlíka uvidí například Alenu Antalovou, Igora Bareše, Lucii Vondráčkovou, Miroslava Šimůnka nebo Terezu Kostkovou. Ve filmu se kromě hlavních postav objeví dalších 45 vedlejších postav, které jsou podle Adamce sice malé, ale charakteristické a viditelné.

Hanzlík uvedl, že při psaní scénáře myslel na režiséra Jiřího Menzela. "Dělal jsem s ním tři filmy a myslím si, že by mu tato látka slušela. Ale bohužel na tom není dobře zdravotně, proto si myslím, že Jirka Adamec je ten správný člověk, aby to udělal, jak si to představujeme," řekl Hanzlík.

Adamec dodal, že se s Hanzlíkem setkal náhodou. Loni v prosinci do sebe omylem vrazili v pražském metru. "On mi řekl, že napsal scénář a chtěl by, abych to režíroval. Já místo obdivného gesta udělal údivné gesto a řekl jsem 'tys napsal scénář?'. Neurazil se, tak jsem mu řekl, ať mi to pošle," řekl Adamec. Následná spolupráce podle něj byla velice rychlá, nejnutnější bylo sehnat peníze. S tím nakonec pomohl generální partner filmu, kterým je televize Prima.

Hanzlík plánuje zpracovat i další filmové scénáře. "Dělali jsme spolu (s Jiřím Adamcem) před mnoha lety první Sanitku a pak mě přemluvil na Pojišťovnu štěstí, takže jsme spolu spolupracovali dvakrát v životě. Nikdy nenatočil kinofilm a věděl jsem, že je to jeho touha. Předpokládal jsem, že když se mu podaří tu touhu naplnit, tak udělá vše pro to, aby to bylo dobrý," řekl Hanzlík.

Podle Adamce se výroba filmu pro kino liší především v používané technice. "Je jiná kamerová technika, jiné pohyblivé přístroje, práci to lehce zpomaluje a komplikuje. Jinak práce s lidmi je téměř stejná," řekl.

Adamec ani Hanzlík nechtěli prozradit děj filmu ani povahu jednotlivých postav. "Děj neprozradím, protože bych byl rád, aby divák přišel do kina a byl filmem příjemně překvapen," dodal Hanzlík.