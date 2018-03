Stockholm/Praha - Podvacáté a možná naposledy projel dálkový běžec Stanislav Řezáč cílem Vasova běhu. Od roku 2000 nevynechal jediný ročník a čtrnáctkrát se vešel do elitní desítky. Naposledy v neděli, kdy ve čtyřiačtyřiceti letech proháněl mladíky a dojel sedmý o necelých šest vteřin za vítězem.

"Moc nechybělo, aby to vyšlo na první místo. Kdyby nesněžilo a mohly se jet už od startu kudly, vysoký tempo, což mám rád, tak by se to roztrhalo," řekl v rozhovoru ČTK Řezáč, kterého v roce 2011 dělily od výhry v slavném laufu tři desetiny.

Po loňském třiadvacátém místě se letos Řezáč držel od začátku v čelní skupině. Diktoval i tempo a v závěrečných stovkách metrů se na pár chvil objevil v čele. Ve finiši pak projel cílem sedmý. "Jsem spokojený, byl to dobrej závod," hodnotil.

Věnec pro vítěze na krk nedostal, alespoň malý cíl si splnil. O místo porazil Nora Anderse Auklanda. "Je jedním z nejlepších vytrvalců," řekl Řezáč o vítězi Vasova běhu z roku 2004. Ze starších běžců prohrál jen se čtvrtým Švédem Jörgenem Brinkem. S tím Brinkem, který mu před sedmi lety těsně vyfoukl vytoužený triumf.

Závod se letos jel v mrazivém počasí a tři hodiny před startem navíc začalo sněžit. "Škoda," litoval Řezáč, že se kvůli tomu prvních dvacet kilometrů jelo na šedesát procent. Až poté se elita rozjela. "Začalo se švihat. Cítil jsem formu a sílu, ale mladé kluky na rovinách nejde utrhnout a v koncovce jsou rychlejší," posteskl si.

Vasův běh, závod ze Sälenu do Mory na 90 kilometrů klasicky, absolvoval poprvé ve třiadvaceti v roce 1997. Pak měl dva roky pauzu, jelikož byl v reprezentaci pro Světové poháry, ale od roku 2000 jezdí dálkové běhy. A od té doby nechyběl. "Je to zajímavý, ale první březnový víkend jsem nikdy nebyl nemocný," uvedl.

Za dvacet účastí mu v cíli kamarádi z týmu Silvini Madshus, za který aktuálně závodí, vyzvedli medaili. Psali o něm proto i ve švédských novinách. "Že je obdivuhodné, kolikrát jsem skončil v desítce," řekl Řezáč, jenž byl i pětkrát třetí.

Bývalé soupeře už potkává v roli organizátorů a krajinu závodu zná jako své boty. "Skoro jako v Jizerkách," říká majitel penzionu v Bedřichově. Vasův běh označil za náročný závod a nejtěžší podle něj není délka. "Musíš umět jezdit roviny, protože jsou těžší než kopce. Na těch se jezdí kilometrové sprinty a musíš to uviset. Nedá se tam odpočinout a do tuhého jde posledních dvacet kilometrů," popsal Řezáč.

Cestou domů při čekání ve Stockholmu na letišti přemýšlel nad pokračováním sezony. Před sebou má za čtrnáct dnů norský Birkebeiner a možná se vydá na Nordenskiöldsloppet dlouhý 220 km. A jak to bude dál s Vasovým během? "Je to svátek, ale nedokážu říct, jestli ještě budu na Vasáku závodit."