Harare - Zimbabwský prezident Robert Mugabe dnes odstoupil z funkce, v níž strávil desítky let. Informovala o tom agentura Reuters. Mugabe tak učinil v den, kdy poslanci parlamentu zahájili proces jeho odvolání. Abdikaci oznámil předseda Národního shromáždění Jacob Mudenda, když od odstupujícího prezidenta dostal rezignační dopis. Mudenda následně přerušil rozpravu o sesazení prezidenta a oznámil, že se nyní vedou přípravy na zvolení nové hlavy státu.

Podle Mudendy by nový prezident měl být ve funkci do středy. Mugabe se prý ve svém dopise nezmínil, kdo jej v čele země nyní zastupuje. Mugabe v textu uvedl, že odstupuje s okamžitou platností a dobrovolně, aby zajistil hladké předání moci. Dosavadní prezident byl mimo jiné obviněn z toho, že své manželce Grace Mugabeové dovolil "uzurpovat ústavní moc". Také byl kritizován za to, že je už v příliš pokročilém věku a není schopen déle vládnout.

Poslanci po vyslechnutí zprávy zahájili v parlamentu bouřlivé oslavy. Tisíce lidí také zaplnily ulice metropole Harare, kde znělo troubení klaksonů. Několik oslavujících třímalo plakáty s fotografiemi šéfa armády Constantina Chiwengy a bývalého viceprezidenta Emmersona Mnangagwy, jehož sesazení v tomto měsíci podnítilo armádu k provedení faktického státního převratu.

Výkonný předseda vládnoucí strany ZANU-PF Lovemore Matuke podle agentury AP řekl, že by Mugabeho měl Mnangagwa v čele země nahradit do 48 hodin.

Nynější krizi vyvolal Mugabe, když za projevy neloajality odvolal viceprezidenta Mnangagwu. Podle Mugabeho kritiků tím ale pouze připravoval cestu po nástup Grace Mugabeové na jeho místo, až by zemřel. Armádě se ale tento krok znelíbil, proto převzala kontrolu nad zemí, aby přiměla Mugabeho k odchodu z politiky.

Mugabeho abdikaci již přivítala řada politiků v zahraničí. Britská premiérka Theresa Mayová vyjádřila naději, že to umožní zemi využít příležitosti k osvobození od útlaku. Zimbabwský lid podle ní prokázal, že usiluje o svobodné a spravedlivé volby. Americké velvyslanectví v Harare označilo rezignaci za historický mezník.

Vůdce opozice Morgan Tsvangirai už varoval, že demokratické Zimbabwe se nedá budovat dalším nedemokratickým procesem. Zdůraznil, že kultura vlády jedné strany musí skončit a že by země teď měla směřovat ke svobodným a spravedlivým volbám.

Ve středu by měli do Zimbabwe přicestovat prezidenti Jihoafrické republiky a Angoly, aby jednali o dalším vnitropolitickém vývoji v zemi.

Mugabe byl prezidentem bezmála 30 let, od prosince 1987. Předtím byl sedm let premiérem. Zemi fakticky vedl 37 let, a to od svržení bělošské nadvlády v roce 1980.