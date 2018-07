Londýn - Víc než Spojené státy a Čínu může případná obchodní válka postihnout ekonomiky Česka, Slovenska nebo Maďarska. Vyplývá to z ekonomického modelu analytické společnosti Pictet Asset Management, který dnes zveřejnila agentura Reuters.

Model pracuje se zavedením desetiprocentního cla na výrobky z USA, které by byli nuceni zaplatit spotřebitelé. Takový krok by mohl přivést globální hospodářství do stagflace, tedy kombinace vysoké inflace a současné stagnace ekonomiky, a snížit firmám zisk asi o 2,5 procenta.

Právě ekonomiky zemí silně navázaných na globální hodnotové řetězce, které velké korporace využívají k rozdělení produkce svého zboží, budou vypuknutím obchodního konfliktu pravděpodobně zasaženy.

V první pětce těchto států figuruje vedle Česka na pátém a Slovenska dokonce na třetím místě ještě první Lucembursko, druhý Tchaj-wan a čtvrté Maďarsko. Země jsou řazeny podle svého zapojení do globálních hodnotových řetězců podle definice Světové obchodní organizace (WTO) jako součet přidané hodnoty ze zahraničí k exportu země a přidané hodnoty dodávané do zahraničí.